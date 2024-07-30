Кожемяко рассказал о мерах по борьбе с подтоплениями в Приморье

Posted 30 июля, 09:32
Published 30 июля, 09:32
Modified 31 июля, 03:39
Updated 31 июля, 03:39
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе прямого разговора с жителями региона сообщил о создании краевого агентства по работе с гидротехническими сооружениями, которое возьмёт на себя ответственность за очистку и дноуглубление русел рек. По его словам, с 1987 года в Приморье не проводились работы по углублению русел, что привело к частым подтоплениям во время ливней.
В декабре прошлого года была закуплена тяжёлая техника, которая уже приступила к расчистке и спрямлению русел рек. Первые результаты работы уже видны: в Спасске-Дальнем и Октябрьском округе после недавних ливневых дождей не зафиксировано серьёзных подтоплений.
Губернатор также сообщил, что будут созданы специализированные учреждения, которые займутся этими работами по всему Приморскому краю.