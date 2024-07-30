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Posted 30 июля, 09:32

Published 30 июля, 09:32

Modified 31 июля, 03:39

Updated 31 июля, 03:39

Кожемяко рассказал о мерах по борьбе с подтоплениями в Приморье

Кожемяко рассказал о мерах по борьбе с подтоплениями в Приморье

30 июля 2024, 09:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В ходе прямого разговора губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил планы по решению проблемы подтоплений, отметив, что с 1987 года русла рек в регионе не углублялись. Губернатор подчеркнул необходимость системного подхода к очистке водоёмов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе прямого разговора с жителями региона сообщил о создании краевого агентства по работе с гидротехническими сооружениями, которое возьмёт на себя ответственность за очистку и дноуглубление русел рек. По его словам, с 1987 года в Приморье не проводились работы по углублению русел, что привело к частым подтоплениям во время ливней.

В декабре прошлого года была закуплена тяжёлая техника, которая уже приступила к расчистке и спрямлению русел рек. Первые результаты работы уже видны: в Спасске-Дальнем и Октябрьском округе после недавних ливневых дождей не зафиксировано серьёзных подтоплений.

Губернатор также сообщил, что будут созданы специализированные учреждения, которые займутся этими работами по всему Приморскому краю.

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#Новости#Общество#Олег Кожемяко#Приморский край#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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