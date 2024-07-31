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Posted 31 июля, 02:59

Published 31 июля, 02:59

Modified 31 июля, 03:01

Updated 31 июля, 03:01

Природа намекает жителям Приморского края о предстоящем ухудшении погоды

«Дождь неизбежен»: природное явление предупреждает об опасных осадках в Приморье?

31 июля 2024, 02:59
Фото: 1MI.

Природа намекает жителям Приморского края о предстоящем ухудшении погоды

Сюжет
Погода
В Приморском крае на небе появилось удивительное оптическое явление, которое красиво напомнило о предстоящих дождях, которые могут спровоцировать подтопление в некоторых районах.

В Ольгинском районе в Маргаритово сельчане заметили оптическое явление — гало. Так сложилось, что нимб вокруг солнца считается предвестником непогоды. А если учесть, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение, то для некоторых жителей появление злосчастного круга в небе напомнило о предстоящих трудностях, связанных с сильными ливнями.

«Быть дождю», — грустно отметила подписчица новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие муниципалитеты находятся в зоне риска подтопления в Приморье.

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