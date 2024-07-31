«Дождь неизбежен»: природное явление предупреждает об опасных осадках в Приморье?

Posted 31 июля, 02:59
Published 31 июля, 02:59
Modified 31 июля, 03:01
Updated 31 июля, 03:01
В Ольгинском районе в Маргаритово сельчане заметили оптическое явление — гало. Так сложилось, что нимб вокруг солнца считается предвестником непогоды. А если учесть, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение, то для некоторых жителей появление злосчастного круга в небе напомнило о предстоящих трудностях, связанных с сильными ливнями.
«Быть дождю», — грустно отметила подписчица новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие муниципалитеты находятся в зоне риска подтопления в Приморье.