«Дождь неизбежен»: природное явление предупреждает об опасных осадках в Приморье?

В Ольгинском районе в Маргаритово сельчане заметили оптическое явление — гало. Так сложилось, что нимб вокруг солнца считается предвестником непогоды. А если учесть, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение, то для некоторых жителей появление злосчастного круга в небе напомнило о предстоящих трудностях, связанных с сильными ливнями.