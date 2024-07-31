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Posted 30 июля, 22:53

Published 30 июля, 22:53

Modified 31 июля, 12:57

Updated 31 июля, 12:57

Организаторы определили главную тему Восточного экономического форума в Приморье

Объединим усилия, создавая возможности: объявлена главная тема ВЭФ-2024 в Приморье

30 июля 2024, 22:53
Фото: vostokmedia.com.

Организаторы определили главную тему Восточного экономического форума в Приморье

Сюжет
Восточный экономический форум
Перспективы развития Дальнего Востока до 2030 года, укрепление и развитие международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе отражает главная тема Восточного экономического форума, озвученная Фондом Росконгресс — организатором форума.

Новые перспективы для макрорегиона

Организаторы уверены, что ВЭФ-2024 даст старт новым перспективным инициативам и проектам и послужит наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами. Это легло в основу главной темы форума, которую озвучили в Приморье.

«Восточный экономический форум — важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году — „Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности“. Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР. Убежден, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона», — отметил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Фото: vostokmedia.com

Китай — ключевой партнер

Особую значимость имеют партнерские отношения России и Китая. Делегация Поднебесной традиционно является самой многочисленной на Восточном экономическом форуме. Вероятно, и девятый форум не станет исключением.

На церемонии открытия Российско-Китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине президент России Владимир Путин пригласил представителей Китая на девятый ВЭФ, который пройдет на острове Русский с 3 по 6 сентября.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов», — заявил Владимир Путин.
Фото: vostokmedia.com

Приковано внимание мирового сообщества

С каждым годом Восточный экономический форум расширяет географию участников, привлекая внимание десятков стран мира. Прошлый, восьмой форум принял гостей из более 60 стран. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, подводя итоги прошлого ВЭФ, отметил, что форум помогает укреплять партнерские отношения с другими странами.

«На Форуме состоялось подведение итогов десяти лет работы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В нем приняли участие более 7000 человек из 62 стран мира и территорий. Помимо традиционно дружеских стран, в Восточном экономическом форуме приняли участие все страны, которые к нам относятся не очень дружественно, — это США, Великобритания, Япония, Германия, Франция. На полях форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3 триллиона 818 миллиардов рублей. Наиболее крупные проекты заключены Амурской областью — 173 миллиарда рублей, Забайкальским краем — 76 миллиардов рублей, Хабаровским краем — 72 миллиарда рублей и Приморьем — 56 миллиардов рублей», — отметил Юрий Трутнев.
Фото: vostokmedia.com

Масштабная подготовка

По словам Юрия Трутнева, значение ВЭФ для макрорегиона переоценить трудно. Миллионные инвестиции пришли на Дальний Восток именно благодаря форуму.

«Вектор внешнеэкономических отношений России повернут на Восток, а форум проводится в самом его центре, в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона. Это предъявляет к нашей работе особые требования. К форуму мы готовимся очень тщательно. Мы будем общими усилиями стараться сделать так, чтобы ВЭФ оставался местом, где принимаются новые решения, которые будут способствовать развитию нашего Дальнего Востока», — подчеркнул политик.

Подготовка к форуму в Приморье ведется комплексно. Владивосток, который традиционно становится местом проведения ВЭФ, наводит лоск и создает комфортные условия для гостей этого важного международного мероприятия. Идет благоустройство города. Так активно работает служба озеленения — осуществляется обрезка зеленых насаждений, высадка цветников. С начала летнего сезона в городе высажено более 500 деревьев и 1,3 тысячи кустарников, до начала форума дополнительно будет высажено еще 2 тысячи зеленых насаждений.

Кампус ДВФУ, который станет главной площадкой проведения Восточного экономического форума развернул масштабные работы.

«Восточный экономический форум — знаковое событие для ДВФУ. Для университета это возможность заявить о себе как о центре науки и образования в АТР, показать гостям форума комфортную среду, созданную в нашей стране для молодежи», — сказал ректор вуза Борис Коробец.

Он отметил, что подготовка кампуса ДВФУ к проведению ВЭФ идет в плановом режиме: завершаются работы по благоустройству территории, а также ремонтные работы в учебных, административных и гостиничных корпусах.

«К началу форума будет отремонтировано почти 1200 гостиничных номеров. Важно, что все эти инвестиции работают на создание комфортной среды для проживания наших студентов и сотрудников. ДВФУ известен уникальным кампусом на берегу Тихого океана, а ежегодное его обновление позволяет нашему студенческому городку оставаться в числе лучших», — уточнил ректор ДВФУ.
Фото: vostokmedia.com

Выставка «Улица Дальнего Востока»

Отдельной, яркой и популярной локацией ВЭФ станет выставка «Улица Дальнего Востока» на которой представят свои ключевые проекты 11 регионов ДФО и федеральных ведомств. С 3 по 6 сентября, в дни проведения ВЭФ с экспозициями смогут ознакомиться участники форума, а 7 и 8 сентября выставка станет доступной для всех желающих.

«Выставка „Улица Дальнего Востока“ — яркая часть программы Восточного экономического форума. Традиционно ее посещает большое количество гостей из числа участников форума, жителей и гостей Владивостока. Выставка вносит существенный вклад в процесс всестороннего развития Дальнего Востока, привлекая новых инвесторов и укрепляя конкурентоспособность предприятий, знакомя гостей с самобытной культурой жителей региона, перспективными туристическими направлениями и крупными инфраструктурными проектами», — отметил Антон Кобяков.
Фото: vostokmedia.com

Культурная и спортивная программы

Кроме деловой программы, которая будет насыщена панельными сессиями и круглыми столами, гостей форума и жителей Владивостока ждут культурная и спортивная программы.

В рамках культурной программы ВЭФ-2024 предусмотрены концертные и выставочные мероприятия, насыщенный репертуар Приморской сцены Мариинского театра, джазовые вечера в Нагорном парке, участие творческих коллективов и отдельных исполнителей на «Улице Дальнего Востока». Так, на главной сцене выставки состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием оркестровых музыкантов и артистов хора из КНР. В павильоне Приморского края предусмотрены ежедневные дневная и вечерняя программы, представленные в морской стилистике. Также регион в этом году впервые организует работу «Рыбного рынка» на «Улице Дальнего Востока» — мобильные точки питания с дегустацией рыбной продукции дальневосточных компаний.

В спортивной программе запланированы легкоатлетический забег «Мы бережем», «Неделя ГТО», международные соревнования по гребному спорту, шахматный турнир, Кубок России по водно-моторному спорту. В этом году в третий раз состоится международная Владивостокская регата, которая сменит локацию с бухты Новик на центр приморской столицы. Участие примут экипажи из Китая, Северной Кореи и России. Финишной линией для яхт станет Русский мост. Парк «Минный городок» станет площадкой для соревнований по конному спорту. Кубок ВЭФ в дисциплине конкур разыграют более ста спортсменов из дальневосточных регионов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало — «Приморский край — маяк на карте России» — такова концепция павильона Приморья на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме. Экспозиция региона станет одной из ключевых в рамках форума.

Юрий Трутнев: Экспозиция Приморья на Улице Дальнего Востока станет ключевой
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