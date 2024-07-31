Объединим усилия, создавая возможности: объявлена главная тема ВЭФ-2024 в Приморье

В спортивной программе запланированы легкоатлетический забег «Мы бережем», «Неделя ГТО», международные соревнования по гребному спорту, шахматный турнир, Кубок России по водно-моторному спорту. В этом году в третий раз состоится международная Владивостокская регата, которая сменит локацию с бухты Новик на центр приморской столицы. Участие примут экипажи из Китая, Северной Кореи и России. Финишной линией для яхт станет Русский мост. Парк «Минный городок» станет площадкой для соревнований по конному спорту. Кубок ВЭФ в дисциплине конкур разыграют более ста спортсменов из дальневосточных регионов.