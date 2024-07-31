Прощай, жара: циклон остудит Приморье дождями и сильным ветром

Во Владивостоке тоже станет прохладнее, чему поспособствует сильный юго-восточный ветер. В субботу прогнозируется дождь. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 18 — 20 °C. Днем воздух успеет прогреться до 21 — 24 °C. В пригороде температура будет чуть выше.