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Posted 31 июля, 02:32

Published 31 июля, 02:32

Modified 31 июля, 02:34

Updated 31 июля, 02:34

Циклон и атмосферные принесут непогоду в Приморский край

Прощай, жара: циклон остудит Приморье дождями и сильным ветром

31 июля 2024, 02:32
Фото: Изображение Midjourney.

Циклон и атмосферные принесут непогоду в Приморский край

Сюжет
Погода
Первые августовские выходные ожидаются, мягко говоря, не жаркими. Осадки «окатят» водой Приморский край. Более того, уик-энд не обойдется без сильных ветров.

В выходные погодная обстановка будет разной в регионе, сообщает «Примгидромет».

В субботу, 3 августа, циклон и атмосферные фронты спровоцируют дожди разной интенсивности, которые ударят по краю.

В воскресенье, 4 августа, осадки покинут Приморье, распространится гребень охотского антициклона.

Минимальный температурный фон составит 16 — 22 °C, а максимальный — 24 — 30 °C. На побережье будет холоднее — 19 — 23 °C.

Во Владивостоке тоже станет прохладнее, чему поспособствует сильный юго-восточный ветер. В субботу прогнозируется дождь. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 18 — 20 °C. Днем воздух успеет прогреться до 21 — 24 °C. В пригороде температура будет чуть выше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что опасные осадки сменят душную обстановку в Приморье.

Грозы с сильным ветром и ливни: душная жара сменится опасными осадками в Приморье
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