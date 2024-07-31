Прощай, жара: циклон остудит Приморье дождями и сильным ветром

Posted 31 июля, 02:32
Published 31 июля, 02:32
Modified 31 июля, 02:34
Updated 31 июля, 02:34
В выходные погодная обстановка будет разной в регионе, сообщает «Примгидромет».
В субботу, 3 августа, циклон и атмосферные фронты спровоцируют дожди разной интенсивности, которые ударят по краю.
В воскресенье, 4 августа, осадки покинут Приморье, распространится гребень охотского антициклона.
Минимальный температурный фон составит 16 — 22 °C, а максимальный — 24 — 30 °C. На побережье будет холоднее — 19 — 23 °C.
Во Владивостоке тоже станет прохладнее, чему поспособствует сильный юго-восточный ветер. В субботу прогнозируется дождь. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 18 — 20 °C. Днем воздух успеет прогреться до 21 — 24 °C. В пригороде температура будет чуть выше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что опасные осадки сменят душную обстановку в Приморье.