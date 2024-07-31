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Posted 31 июля, 06:30

Published 31 июля, 06:30

Modified 31 июля, 06:32

Updated 31 июля, 06:32

Выяснены подробности инцидента с детским лагерем в Приморье

Резонансная история с незаконным лагерем в Приморском крае получила продолжение

31 июля 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснены подробности инцидента с детским лагерем в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае правоохранители оперативно отреагировали на весть о нарушениях в детском учреждении. Виновные не уйдут от ответственности.

В новых медия появилась информация о недопустимых условиях пребывания в лагере на острове Аскольд. Более того, организаторы занялись досугом детей без официального разрешения.

Правоохранители начали проверку в детском учреждении, которое расположено на территории, где запрещена подобная деятельность.

«Прокуратура ЗАТО г. Фокино признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту незаконного размещения организованной группы несовершеннолетних под видом детского лагеря на острове Аскольд», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Партизанском районе эвакуировали детей из детского лагеря.

Чем завершилась эвакуация детей из затопленного лагеря в Приморье — видео
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