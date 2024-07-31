Резонансная история с незаконным лагерем в Приморском крае получила продолжение

Posted 31 июля, 06:30
Published 31 июля, 06:30
Modified 31 июля, 06:32
Updated 31 июля, 06:32
В новых медия появилась информация о недопустимых условиях пребывания в лагере на острове Аскольд. Более того, организаторы занялись досугом детей без официального разрешения.
Правоохранители начали проверку в детском учреждении, которое расположено на территории, где запрещена подобная деятельность.
«Прокуратура ЗАТО г. Фокино признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту незаконного размещения организованной группы несовершеннолетних под видом детского лагеря на острове Аскольд», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Партизанском районе эвакуировали детей из детского лагеря.