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Posted 1 августа, 14:59

Published 1 августа, 14:59

Modified 1 августа, 15:01

Updated 1 августа, 15:01

В «Акватории» прокомментировали инцидент с обрушением потолка на людей

В «Акватории» прокомментировали инцидент с обрушением потолка на людей

1 августа 2024, 14:59
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Инцидент с частичным обвалом металлического потолка на посетителей прокомментировали сотрудники центра «Акватория». По словам руководства комплекса, его временно закроют для посетителей.

В аквакомплексе «Акватория» 1 августа вечером обрушились нескольких фрагментов алюминиевого потолка на втором этаже. Их падение не повлияло на надежность перекрытий и конструкций здания, так как они не являются его неотъемлемой частью.

Сведения о происшествии сразу же были переданы в единый диспетчерский центр. Незамедлительно спасатели, технический персонал и медики, работающие в комплексе, начали помогать посетителям, которые оказались рядом с упавшими деталями. Для предоставления помощи пострадавшим вызвали скорую помощь. Гостей, которых задело обвалом элементов, доставили в ближайшую больницу для проверки состояния здоровья. Все службы и руководители отделений приступили к эвакуации посетителей с этажа и работе с гостями. Людям предложили вернуть деньги за билеты.

На место события оперативно прибыли сотрудники МЧС, группа поисково-спасательная бригада, представители юстиции, полиция, пожарные и дорожная полиция, а также были даны пояснения по звонкам от представителей городской администрации и дежурных служб города.

«Администрация водного комплекса крайне сожалеет о случившемся, активно работает со всеми проверяющими структурами и гостями. предпринимает все меры для разрешения возникших ситуаций. До момента окончания всех необходимых действий водный комплекс будет закрыт, а действующие брони отменены», — сообщили в «Акватории».

По мере расследования будут появляться новые комментарии сотрудников водного комплекса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате обрушения части потолка в «Акватории» пострадали несколько человек.

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