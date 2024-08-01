В «Акватории» прокомментировали инцидент с обрушением потолка на людей

Сведения о происшествии сразу же были переданы в единый диспетчерский центр. Незамедлительно спасатели, технический персонал и медики, работающие в комплексе, начали помогать посетителям, которые оказались рядом с упавшими деталями. Для предоставления помощи пострадавшим вызвали скорую помощь. Гостей, которых задело обвалом элементов, доставили в ближайшую больницу для проверки состояния здоровья. Все службы и руководители отделений приступили к эвакуации посетителей с этажа и работе с гостями. Людям предложили вернуть деньги за билеты.