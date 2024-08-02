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Posted 1 августа, 23:37

Published 1 августа, 23:37

Modified 1 августа, 23:39

Updated 1 августа, 23:39

Выросло количество пострадавших после обрушения потолка во Владивостоке

Количество пострадавших в «Акватории» выросло до 9 во Владивостоке — подробности

1 августа 2024, 23:37
Фото: 1MI.

Выросло количество пострадавших после обрушения потолка во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Медики рассказали о самочувствии приморцев, которые пострадали при чрезвычайном происшествии в развлекательном комплексе во Владивостоке.

По данным Минздрава Приморья, при чрезвычайном происшествии, случившемся в водно-развлекательном центре «Акватория», пострадало девять человек, среди которых нет детей.

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Медработники оказали помощь всем пострадавшим. Восемь человек проходят лечение амбулаторно. Один из пострадавших, с травмами средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту.

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