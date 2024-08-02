Количество пострадавших в «Акватории» выросло до 9 во Владивостоке — подробности

Posted 1 августа, 23:37
Published 1 августа, 23:37
Modified 1 августа, 23:39
Updated 1 августа, 23:39
По данным Минздрава Приморья, при чрезвычайном происшествии, случившемся в водно-развлекательном центре «Акватория», пострадало девять человек, среди которых нет детей.
Медработники оказали помощь всем пострадавшим. Восемь человек проходят лечение амбулаторно. Один из пострадавших, с травмами средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту.