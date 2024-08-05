Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 августа по 11 августа

На этой неделе вы будете полны энергии и амбиций! Это отличное время для начала новых проектов. Если вы давно планировали сменить работу или начать новое хобби, теперь как раз подходящий момент. В личных отношениях проявите инициативу: вам стоит поднять обсуждение тем, которые вас волнуют.