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Posted 6 августа, 01:18

Published 6 августа, 01:18

Modified 31 августа, 14:49

Updated 31 августа, 14:49

Дальнереченск в ожидании воды: укрепляют насыпи и дамбы, ждут подтопления — видео

6 августа 2024, 01:18

Большая вода может прийти в Дальнереченск в Приморском крае

Сюжет
Ливни
После прошедших в конце минувшей недели сильных ливней Дальнереченск ждёт прихода большой воды. В городе создают насыпи, укрепляют дамбы и готовятся к возможным подтоплениям

Напомним, вчера губернатор Приморского края Олег Кожемяко «прочесал до самых пяток» чиновников правительства края, которые задержали отправку тяжёлой техники для борьбы с паводком в Дальнереченск.

Зампред правительства края Ленар Нуриев и руководитель агентства гидротехнических сооружений Сергей Трояков получили выговоры за невыполнение поставленной задачи с тонким намёком на перспективу от главы края: «В следующий раз будем увольнять».

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В своём официальном telegram-канале глава Дальнереченского городского округа Сергей Старков рассказывает: вода продолжает прибывать. По городу идут работы, цель которых — не допустить крупных подтоплений.

— Сейчас мы стараемся обезопасить самые сложные участки, чтобы вода из Большой Уссурки не попала в город, — сказал глава района. — Укрепили насыпь в районе Крупозавода, сейчас там работают три передвижные насосные станции высокой мощности, одна станция работает на Каменушке. Обследовали и дамбу в районе ЛДК. Там есть слабые участки, мы их укрепляем, но в целом сооружение воду держит.

Сергей Старков не скрывает: Дальнереченск ждёт большой воды с верховий рек, но власти округа не сидят сложа руки и делают всё возможное, чтобы предотвратить катастрофу и максимально уменьшить возможный ущерб.

— Мы понимаем, что в районе Мясокомбината ситуация самая сложная, — говорит Сергей Старков. — Уже оповестили людей о возможности захода воды в микрорайон, в школе № 2 открыли ПВР.

В Дальнереченск продолжают прибывать дополнительные силы МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье уже введён режим ЧС.

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