Дальнереченск в ожидании воды: укрепляют насыпи и дамбы, ждут подтопления — видео

Posted 6 августа, 01:18
Published 6 августа, 01:18
Modified 31 августа, 14:49
Updated 31 августа, 14:49
Напомним, вчера губернатор Приморского края Олег Кожемяко «прочесал до самых пяток» чиновников правительства края, которые задержали отправку тяжёлой техники для борьбы с паводком в Дальнереченск.
Зампред правительства края Ленар Нуриев и руководитель агентства гидротехнических сооружений Сергей Трояков получили выговоры за невыполнение поставленной задачи с тонким намёком на перспективу от главы края: «В следующий раз будем увольнять».
В своём официальном telegram-канале глава Дальнереченского городского округа Сергей Старков рассказывает: вода продолжает прибывать. По городу идут работы, цель которых — не допустить крупных подтоплений.
— Сейчас мы стараемся обезопасить самые сложные участки, чтобы вода из Большой Уссурки не попала в город, — сказал глава района. — Укрепили насыпь в районе Крупозавода, сейчас там работают три передвижные насосные станции высокой мощности, одна станция работает на Каменушке. Обследовали и дамбу в районе ЛДК. Там есть слабые участки, мы их укрепляем, но в целом сооружение воду держит.
Сергей Старков не скрывает: Дальнереченск ждёт большой воды с верховий рек, но власти округа не сидят сложа руки и делают всё возможное, чтобы предотвратить катастрофу и максимально уменьшить возможный ущерб.
— Мы понимаем, что в районе Мясокомбината ситуация самая сложная, — говорит Сергей Старков. — Уже оповестили людей о возможности захода воды в микрорайон, в школе № 2 открыли ПВР.
В Дальнереченск продолжают прибывать дополнительные силы МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье уже введён режим ЧС.