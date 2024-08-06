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Posted 5 августа, 23:26

Published 5 августа, 23:26

Modified 5 августа, 23:28

Updated 5 августа, 23:28

Последствия ночного ДТП с перевернутым авто в Приморском крае попало на камеру

«Вокруг „спортики“ и полиция»: «летчик» перевернулся на трассе в Приморье — видео

5 августа 2024, 23:26
Фото: 1MI.

Последствия ночного ДТП с перевернутым авто в Приморском крае попало на камеру

Сюжет
Полиция
Типичная и весьма эпичная авария произошла под Владивостоком. Ночь, трасса и лихач, который опрокинул спортивную машину, врезавшись в леера.

Под Владивостоком на мосту случилось дорожное происшествие с опрокидыванием автомобиля, сообщают новые медиа. По мнению очевидца, скорее всего, два лихача устроили гонки и один из игроков спровоцировал ДПТ, врезавшись в леерное ограждение.

В результате столкновения приморец опрокинул автомобиль. На месте инцидента замечены сотрудники ГАИ и, вероятно, транспорт товарищей пострадавшего, — микроавтобус и спортивная машина.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заметили лихача в клубах дыма на ночной трассе.

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