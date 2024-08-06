«Вокруг „спортики“ и полиция»: «летчик» перевернулся на трассе в Приморье — видео

Под Владивостоком на мосту случилось дорожное происшествие с опрокидыванием автомобиля, сообщают новые медиа. По мнению очевидца, скорее всего, два лихача устроили гонки и один из игроков спровоцировал ДПТ, врезавшись в леерное ограждение.