Завели два уголовных дела: подробности вооруженных разборок на стоянке в Приморье

Пресс-служба МВД сообщила подробности происшествия. В ходе ссоры водитель Toyota Harrier нанес удар в лицо оппоненту. Затем рулевой Range Rover, оправившись от удара, достал из машины травматическое оружие и выстрелил в сторону обидчика. После чего стрелка задержали сотрудники ГАИ.