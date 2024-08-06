vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 06:40

Published 6 августа, 06:40

Modified 6 августа, 06:42

Updated 6 августа, 06:42

Выяснены детали жесткого конфликта на парковке в Приморском крае

Завели два уголовных дела: подробности вооруженных разборок на стоянке в Приморье

6 августа 2024, 06:40
Фото: 1MI.

Выяснены детали жесткого конфликта на парковке в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Громкая история потасовки из-за парковочного места в Уссурийске получила продолжение. Выяснены детали шокирующего инцидента.

В Уссурийске на парковке произошел конфликт с жуткими последствиями. Один мужчина ударил оппонента, а другой начал пальбу в ответ.

Драка до потери сознания обернулась вооруженными разборками в Приморье
Узнать подробнее

Пресс-служба МВД сообщила подробности происшествия. В ходе ссоры водитель Toyota Harrier нанес удар в лицо оппоненту. Затем рулевой Range Rover, оправившись от удара, достал из машины травматическое оружие и выстрелил в сторону обидчика. После чего стрелка задержали сотрудники ГАИ.

По факту данного инцидента возбуждено два уголовных дела: за побои и хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Приморцы шокированы опасным событием, которое произошло среди бела дня.

«Народ осатанел. Ну словесно решить проблему нельзя что ли?»;
«Получается нужно иметь при себе самозащиту».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики нашли любовную парочку, которая обстреляла пост охраны в Уссурийске.

Силовики нашли любовную парочку, обстрелявшую пост охраны в Приморье — подробности
Узнать подробнее
Читайте также:
Внутри был человек: парочка устроила пальбу по посту охраны в Уссурийске — видеоИстория вооруженных разборок около ночного клуба в Приморье получила продолжениеЕще двух участников вооруженных разборок повязали в Приморье — подробности
#Безопасность#Владивосток#Уголовное дело#Насилие#Происшествие#Уссурийск#Хулиганство#Охрана#Конфликт#Побои#Приморский край#Парковка#Приморье#Происшествия#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика