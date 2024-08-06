Завели два уголовных дела: подробности вооруженных разборок на стоянке в Приморье

Posted 6 августа, 06:40
Published 6 августа, 06:40
Modified 6 августа, 06:42
Updated 6 августа, 06:42
В Уссурийске на парковке произошел конфликт с жуткими последствиями. Один мужчина ударил оппонента, а другой начал пальбу в ответ.
Пресс-служба МВД сообщила подробности происшествия. В ходе ссоры водитель Toyota Harrier нанес удар в лицо оппоненту. Затем рулевой Range Rover, оправившись от удара, достал из машины травматическое оружие и выстрелил в сторону обидчика. После чего стрелка задержали сотрудники ГАИ.
По факту данного инцидента возбуждено два уголовных дела: за побои и хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Приморцы шокированы опасным событием, которое произошло среди бела дня.
«Народ осатанел. Ну словесно решить проблему нельзя что ли?»;
«Получается нужно иметь при себе самозащиту».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что силовики нашли любовную парочку, которая обстреляла пост охраны в Уссурийске.