vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа, 22:54

Published 5 августа, 22:54

Modified 5 августа, 22:56

Updated 5 августа, 22:56

Конфликт на парковке закончился стрельбой и задержанием в Приморском крае

Драка до потери сознания обернулась вооруженными разборками в Приморье

5 августа 2024, 22:54
Фото: 1MI.

Конфликт на парковке закончился стрельбой и задержанием в Приморском крае

Сюжет
Море
Ссора жителей Уссурийска переросла в настоящие разборки. Вокруг крики и суета, на помощь прибыли силовики.

В микрорайоне «Семь ветров» случился конфликт между двумя уссурийцами из-за разногласий на парковке, сообщает пресс-служба прокуратуры. Один из оппонентов ударил другого настолько сильно, что тот потерял сознание. Однако приморец, придя в себя, начал пальбу из травматического оружия.

Обоих участников потасовки доставили в полицию. Прокуратура поставила на контроль данный инцидент.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье отдых на море закончился двумя выстрелами в голову.

Читайте также:
Внутри был человек: парочка устроила пальбу по посту охраны в Уссурийске — видеоСильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах ПриморьяПод прицел полиции за «воспитательную беседу» с чужим сыном попал житель Приморья
#Новости#Видео#Владивосток#Уссурийск#Море#Прокуратура#Полиция#Конфликт#Приморский край#Парковка#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика