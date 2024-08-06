Драка до потери сознания обернулась вооруженными разборками в Приморье

Posted 5 августа, 22:54
Published 5 августа, 22:54
Modified 5 августа, 22:56
Updated 5 августа, 22:56
В микрорайоне «Семь ветров» случился конфликт между двумя уссурийцами из-за разногласий на парковке, сообщает пресс-служба прокуратуры. Один из оппонентов ударил другого настолько сильно, что тот потерял сознание. Однако приморец, придя в себя, начал пальбу из травматического оружия.
Обоих участников потасовки доставили в полицию. Прокуратура поставила на контроль данный инцидент.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье отдых на море закончился двумя выстрелами в голову.