Исторический максимум: небывалая жара обрушится на Приморский край

Posted 8 августа, 01:16
Published 8 августа, 01:16
Modified 8 августа, 01:18
Updated 8 августа, 01:18
По данным «Примгидромета», циклон принес в регион 62 — 82 миллиметра осадков. Сегодня, 8 августа, «мокрая» погода отступает, — дожди сохранятся на севере. Температурный фон днем составит — 27 — 33 °С, а ночью — 18 — 23 °С.
Завтра, 9 августа, очередной фронт принесет дожди. Самые сильные осадки прогнозируются в северных районах. Температура воздуха немного понизится.
Во Владивостоке после прошедших дождей прохлады ожидать не стоит. 8 и 9 августа столбики термометров поднимутся до 29 — 32 °С. Максимальный температурный фон приблизится к историческим максимумам на эти даты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается понижение температур и первое дыхание осени.