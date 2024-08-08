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Posted 8 августа, 01:16

Published 8 августа, 01:16

Modified 8 августа, 01:18

Updated 8 августа, 01:18

Столбики термометров поднимутся до необычайно высоких показателей в Приморье

Исторический максимум: небывалая жара обрушится на Приморский край

8 августа 2024, 01:16
Фото: Изображение Midjourney.

Столбики термометров поднимутся до необычайно высоких показателей в Приморье

Сюжет
Погода
Жуткая непогода принесла 82 миллиметра осадков в Приморский край. Теперь под гнетом неимоверного зноя в регион наведается «адская» духота.

По данным «Примгидромета», циклон принес в регион 62 — 82 миллиметра осадков. Сегодня, 8 августа, «мокрая» погода отступает, — дожди сохранятся на севере. Температурный фон днем составит — 27 — 33 °С, а ночью — 18 — 23 °С.

Завтра, 9 августа, очередной фронт принесет дожди. Самые сильные осадки прогнозируются в северных районах. Температура воздуха немного понизится.

Во Владивостоке после прошедших дождей прохлады ожидать не стоит. 8 и 9 августа столбики термометров поднимутся до 29 — 32 °С. Максимальный температурный фон приблизится к историческим максимумам на эти даты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается понижение температур и первое дыхание осени.

Ниже 10 градусов: по-осеннему холодно станет в Приморском крае в ближайшее время
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