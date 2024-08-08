Картина дня в Приморье: жара-жара, траектория тайфуна и судьба перекрёстка на Русской

Posted 8 августа, 11:03
Published 8 августа, 11:03
Modified 8 августа, 11:05
Updated 8 августа, 11:05
Жареное солнце
В ближайшие дни — во всяком случае завтра точно — синоптики обещают Владивостоку, да и всему Приморью, жаркую, жаркую, очень жаркую погоду.
Эх, хорошо бы и на выходных было тепло и солнечно, чтобы на море рвануть.
Куда траектория выведет
Меж тем в не столь далёких южных морях уже сформировался тайфун, который вполне способен — если траектория его проляжет рядом с Приморьем — испортить погоду в крае на будущей неделе.
Но, глядишь, траектория ещё и изменится. Тайфуны — они ребята переменчивые.
Перекрёсток сюрпризов
В краевом центре идёт к финалу реконструкция перекрёстка улиц Русской и проспекта 100-летия Владивостока.
Когда все работы будут завершены, схема движения по перекрёстку будет полностью изменена. Водителям придется быть очень внимательными, пока привыкнут.