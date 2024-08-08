Картина дня в Приморье: жара-жара, траектория тайфуна и судьба перекрёстка на Русской

Сюжет Картина дня

Настоящее лето царило сегодня во Владивостоке и Приморье — знойное, подходящее для пляжного отдыха, манящее на море. И стоит ли удивляться тому, что новости о грядущих ещё более жарких деньках так заинтересовали жителей края?

Жареное солнце В ближайшие дни — во всяком случае завтра точно — синоптики обещают Владивостоку, да и всему Приморью, жаркую, жаркую, очень жаркую погоду. Эх, хорошо бы и на выходных было тепло и солнечно, чтобы на море рвануть. Исторический максимум: небывалая жара обрушится на Приморский край Узнать подробнее Куда траектория выведет Меж тем в не столь далёких южных морях уже сформировался тайфун, который вполне способен — если траектория его проляжет рядом с Приморьем — испортить погоду в крае на будущей неделе. Но, глядишь, траектория ещё и изменится. Тайфуны — они ребята переменчивые. Движется к Японскому морю: тайфун Maria нанесет удар по побережью Приморского края? Узнать подробнее Перекрёсток сюрпризов В краевом центре идёт к финалу реконструкция перекрёстка улиц Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Когда все работы будут завершены, схема движения по перекрёстку будет полностью изменена. Водителям придется быть очень внимательными, пока привыкнут. Схема движения на важнейшем перекрёстке Владивостока изменится кардинально Узнать подробнее