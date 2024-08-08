От аквапарка до терренкура: лучший семейный отдых предлагает Сахалин

Posted 8 августа, 06:40
Published 8 августа, 06:40
Modified 8 августа, 06:42
Updated 8 августа, 06:42
Жители Сахалинской области знают толк в семейном отдыхе — в островном регионе все более популярным становится отдых всей семьей. И для этого созданы все условия — начиная от инфраструктуры, помогающей наслаждаться природными красотами Сахалина, и заканчивая гастрономическим разнообразием, раскрывающим уникальность этого региона.
Вместе с тем путешествия на острова становятся популярными и среди жителей других регионов России, и все чаще гости приезжают семьями. Кстати, раньше семьями ехали на отдых на острова, в основном, зимой — чтобы покататься на лыжах в «Горном воздухе». Однако уже этим летом ситуация в корне изменилась, теперь отдыхающие едут на Сахалин целыми семьями — круглый год. Власти региона отмечают, что это становится новой доброй традицией, и этот тренд символично получил свое распространение именно в Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.
Туризм на Сахалине настолько разнообразный, что может предложить развлечения гостям любого возраста, как взрослым, так и совсем юным туристам. Примечательно, что поездки к самым популярным природным локациям, посещения парков и развлекательных центров привлекательны круглый год — в регионе создаются условия, чтобы в любой сезон отдыхающие находили для себя интересный вид отдыха и получали незабываемые впечатления.
Одним из главных направлений, по-прежнему, остается экологический туризм, которым Сахалин славится на всю страну и далеко за его пределами. Власти региона делают все, чтобы такие популярные локации, как бухта Тихая, мысы Птичий и Великан и многие другие предусматривали возможность для отдыха всей семьей. А региональные туроператоры уделяют особое внимание комфортной транспортной логистике. Все это в совокупности делает семейный отдых на островной природе доступным для разных категорий туристов, включая семьи с детьми, а эмоции от открывающихся видов запоминающимися для гостей. Особенно важно, что многие маршруты доступны для пеших восхождений и вместе с детьми. Так, популярное место силы — останец Лягушка посещают именно семьями, оставляя на память эмоции и красивые фотографии.
Активным семьям понравится такое направление, как терренкур — получающее все большее распространение в островном регионе. Оборудованные удобные природные тропы буквально в черте города с красивейшими видами и свежим воздухом подойдут для людей разного возраста и физической подготовки. Асфальтированная дорога прекрасно подойдет для прогулок семей с колясками.
Ну, и какой отдых без аквапарка «Аква Сити», признанного одним из лучших на Дальнем Востоке, и оленьей фермы Rose Agro, которая никого не сможет оставить равнодушным. Это эмоциональный, современный и всесезонный отдых, где туристы со своими детьми могут провести целый день и получить яркие впечатления.
Туризм в островном регионе продолжает развиваться, власти Сахалинской области пошли еще дальше — по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе реализуется программа детского социального туризма, направленная именно на подрастающее поколение. Благодаря этому юные сахалинцы все чаще путешествуют вместе с семьями по островам, открывая для себя малую родину.
Министр туризма области Артём Лазарев отметил, что путешествуя по Сахалину и Курилам жители и гости региона могут не только насладиться уникальными природными видами и интересными развлечениями, но и попытать счастье во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — земля приключений» и стать популярным блогером.
«Наш регион — прекрасное место для отдыха всей семьей. И это я говорю не только о туристах, но и о наших местных жителях. Сейчас мы буквально формируем традицию семейного отдыха на природе — это и пикники, походы и поездки на полюбившиеся многим природные локации, на благоустроенные морские побережья. Во многие из пеших маршрутов действительно стоит отправиться всей семьей. Со своей стороны, мы рекомендуем не только путешествовать, но и снимать фильмы о своих приключениях», — прокомментировал «Восток-Медиа» Артем Лазарев.
Он подчеркнул, что видео о приключениях, снятые детьми и с участием юных путешественников, всегда наиболее искренние, трогательные и интересные. Помочь ребятам, конечно, могут их родители или взрослые родственники. Как раз сейчас у юных туристов появилась отличная возможность продемонстрировать свои операторские и блогерские умения и показать всю красоту островного региона, приняв участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений». Победитель получит денежный приз — 3 миллиона рублей.
Напомним, второй сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» проводится по инициативе вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Желающим побороться за приз необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своем путешествии — пешем, водном или зимнем — по Дальнему Востоку и выдвинуть его на оценку жюри через путешественникдв.рф. Работы будут приниматься до 30 декабря. Имена победителей объявят в следующем году.