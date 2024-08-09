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Posted 9 августа, 06:04

Published 9 августа, 06:04

Modified 9 августа, 06:06

Updated 9 августа, 06:06

Жители Приморского края выбирают пляжи для отдыха на выходных

Не пляж, а чудо: куда рвануть в Приморье на выходные, пока не пришёл тайфун — видео

9 августа 2024, 06:04
Фото: vostokmedia.com.

Жители Приморского края выбирают пляжи для отдыха на выходных

Сюжет
Море
Тёплый мягкий песок, нежное море — штилевое, и даже рыбку на рассвете, пока на пляже ещё мало народу, можно половить. Чем не идеальный отдых? Место для такого времяпровождения нашлось и в Приморье.

На видео из Ливадии, которое прислал «Восток-Медиа» подписчик, все вышеперечисленное наличествует: песок, тёплое гладкое (что большая редкость для этого туристического уголка) море, пусть и небольшой, но улов.

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— Красота! Крррасота! — так передал автор видео свои эмоции, и корреспонденты «Восток-Медиа» с ним согласны.

Видео: vostokmedia.com.

Впереди выходные, и нет сомнений в том, что нынче вечером (или завтра утром) жители столицы ДФО рванут на море, на дачу, на отдых. Так почему бы не в Ливадию?

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