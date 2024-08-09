Не пляж, а чудо: куда рвануть в Приморье на выходные, пока не пришёл тайфун — видео

Posted 9 августа, 06:04
Published 9 августа, 06:04
Modified 9 августа, 06:06
Updated 9 августа, 06:06
На видео из Ливадии, которое прислал «Восток-Медиа» подписчик, все вышеперечисленное наличествует: песок, тёплое гладкое (что большая редкость для этого туристического уголка) море, пусть и небольшой, но улов.
— Красота! Крррасота! — так передал автор видео свои эмоции, и корреспонденты «Восток-Медиа» с ним согласны.
Впереди выходные, и нет сомнений в том, что нынче вечером (или завтра утром) жители столицы ДФО рванут на море, на дачу, на отдых. Так почему бы не в Ливадию?
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какая погода ждёт Владивосток в понедельник.