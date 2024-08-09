От 50°С до 8°С: погодные качели заставят страдать жителей Приморского края

Posted 9 августа, 02:19
Published 9 августа, 02:19
Modified 9 августа, 02:22
Updated 9 августа, 02:22
В пятницу, 9 августа, население дальневосточной столицы мучилось от неимоверной духоты с раннего утра.
Однако, по данным «Примгидромета», синоптическая обстановка кардинально поменяется в понедельник, 12 августа. На востоке осадков не ожидается из-за гребня охотского антициклона. В западных районах пройдут дожди под влиянием фронтальных разделов циклона. Минимальный температурный фон составит 8 — 21°С, максимальный — 17 — 22°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появилась еще одна версия развития событий, связанных с тайфуном Maria, который достигнет Японского моря в ближайшие дни.