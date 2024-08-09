vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа, 02:19

Published 9 августа, 02:19

Modified 9 августа, 02:22

Updated 9 августа, 02:22

Неимоверной жарой и резким похолоданием удивит погода жителей Приморья

От 50°С до 8°С: погодные качели заставят страдать жителей Приморского края

9 августа 2024, 02:19
Фото: Изображение Midjourney.

Неимоверной жарой и резким похолоданием удивит погода жителей Приморья

Сюжет
Дождь
Крайне переменчивая синоптическая обстановка мучает население Приморского края. Изнуряющую духоту сменит прохлада, после чего тайфун может накрыть некоторые районы.

В четверг, 8 августа, жители Ольгинского района изнемогали от 50-градусной жары.

«Что ждет нас завтра?»: 50-градусная жара ударила по Приморскому краю — фото
Узнать подробнее

В пятницу, 9 августа, население дальневосточной столицы мучилось от неимоверной духоты с раннего утра.

Бездушная погода: невыносимая духота одолевает Владивосток с раннего утра — фото
Узнать подробнее

Однако, по данным «Примгидромета», синоптическая обстановка кардинально поменяется в понедельник, 12 августа. На востоке осадков не ожидается из-за гребня охотского антициклона. В западных районах пройдут дожди под влиянием фронтальных разделов циклона. Минимальный температурный фон составит 8 — 21°С, максимальный — 17 — 22°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появилась еще одна версия развития событий, связанных с тайфуном Maria, который достигнет Японского моря в ближайшие дни.

Еще одна неутешительная версия: тайфун Maria может ударить по востоку Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Ниже 10 градусов: по-осеннему холодно станет в Приморском крае в ближайшее времяОдин выйдет в Японское море: Кубай о влиянии тайфунов на Приморье в августеПрогноз аномалий на август: какие районы Приморья пострадают от интенсивных осадков?
#Новости#Общество#Владивосток#Дождь#Температура#Циклон#Жара#Примгидромет#Приморский край#Ольгинский район#Синоптика#Японское море#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика