От 50°С до 8°С: погодные качели заставят страдать жителей Приморского края

Однако, по данным «Примгидромета», синоптическая обстановка кардинально поменяется в понедельник, 12 августа. На востоке осадков не ожидается из-за гребня охотского антициклона. В западных районах пройдут дожди под влиянием фронтальных разделов циклона. Минимальный температурный фон составит 8 — 21°С, максимальный — 17 — 22°С.