«„Адский“ отдых»: туристы страдают по пути с популярных пляжей Приморья — видео

Posted 11 августа, 04:57
Published 11 августа, 04:57
Modified 11 августа, 04:59
Updated 11 августа, 04:59
Судя по обстановке на дорогах, в Приморье пляжный туризм в самом разгаре. Очевидцы поделились кадрами, сделанными по пути в Ливадию.
Сложная ситуация сложилась и в Шкотовском районе. Автомобилисты стали участниками столпотворения около Романовки, которое охватило трассу вплоть до Большого камня.
Вероятно, путешественники не скоро вернутся домой. В геоинформационной системе дорога окрашена в красный цвет, кое-где даже в бардовый.