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Posted 11 августа, 04:57

Published 11 августа, 04:57

Modified 11 августа, 04:59

Updated 11 августа, 04:59

Отпускники встали в беспробудную пробку в Приморском крае

«„Адский“ отдых»: туристы страдают по пути с популярных пляжей Приморья — видео

11 августа 2024, 04:57
Фото: 1MI.

Отпускники встали в беспробудную пробку в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Беспробудная пробка сковала трассу в Шкотовском районе. Очевидцы предполагают, что дорожный коллапс омрачит окончание отдыха у многих путешественников в Приморском крае.

Судя по обстановке на дорогах, в Приморье пляжный туризм в самом разгаре. Очевидцы поделились кадрами, сделанными по пути в Ливадию.

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Сложная ситуация сложилась и в Шкотовском районе. Автомобилисты стали участниками столпотворения около Романовки, которое охватило трассу вплоть до Большого камня.

Видео: vostokmedia.com.

Вероятно, путешественники не скоро вернутся домой. В геоинформационной системе дорога окрашена в красный цвет, кое-где даже в бардовый.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы хитрят, чтобы избежать пробок по пути к морю.

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