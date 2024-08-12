«Как с картинки»: туристов заинтересовал невероятно красивый пляж в Приморском крае

Posted 12 августа, 06:23
Published 12 августа, 06:23
Modified 12 августа, 06:25
Updated 12 августа, 06:25
Идеальное место для отдыха попало в объектив приморца. Чудеснейший берег находится в Зеркальном Кавалеровского района. Помимо прекрасных моря и пляжа, на фото виден сказочный пейзаж. Подписчики социальных сетей уже обратили внимание на лакомый кусочек для туристов. «На легковой машине проедем?» — поинтересовалась девушка в комментариях к снимку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на побережье Приморья утихает шторм. Вероятно, в крае намечается наплыв туристов.