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Posted 12 августа, 06:23

Published 12 августа, 06:23

Modified 12 августа, 06:25

Updated 12 августа, 06:25

Изумительный берег в Приморье восхитил путешественников

«Как с картинки»: туристов заинтересовал невероятно красивый пляж в Приморском крае

12 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI.

Изумительный берег в Приморье восхитил путешественников

Сюжет
Туризм
Жители Приморского края поделились снимком прекрасной бухты в Кавалеровском районе. Отпускники уже собираются на побережье, судя по комментариям в новых медиа.

Идеальное место для отдыха попало в объектив приморца. Чудеснейший берег находится в Зеркальном Кавалеровского района. Помимо прекрасных моря и пляжа, на фото виден сказочный пейзаж. Подписчики социальных сетей уже обратили внимание на лакомый кусочек для туристов. «На легковой машине проедем?» — поинтересовалась девушка в комментариях к снимку.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на побережье Приморья утихает шторм. Вероятно, в крае намечается наплыв туристов.

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#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Социальные сети#Море#Отпуск#Фотография#Бухта#Приморский край#Пляж
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