«Как с картинки»: туристов заинтересовал невероятно красивый пляж в Приморском крае

Идеальное место для отдыха попало в объектив приморца. Чудеснейший берег находится в Зеркальном Кавалеровского района. Помимо прекрасных моря и пляжа, на фото виден сказочный пейзаж. Подписчики социальных сетей уже обратили внимание на лакомый кусочек для туристов. «На легковой машине проедем?» — поинтересовалась девушка в комментариях к снимку.