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Posted 12 августа, 05:58

Published 12 августа, 05:58

Modified 12 августа, 06:00

Updated 12 августа, 06:00

Хорошая погода поспособствует увеличению туристов на популярных пляжах Приморья?

«Завтра на пляжи не проберемся?»: шторм утихает на побережье Приморского края — видео

12 августа 2024, 05:58
Фото: vostokmedia.com.

Хорошая погода поспособствует увеличению туристов на популярных пляжах Приморья?

Сюжет
Погода
Некоторые пляжи пустуют из-за жутких штормовых волн в Приморском крае. Однако, судя по погодной обстановке сегодня, на именитых берегах вновь намечается аншлаг.

В Лазовском районе, по данным народного синоптика Руслана Юрковского, постепенно устанавливается приятная для отдыха погода. Если вчера в бухте Валентин, как и на Шаморе, были замечены опасные волны, то сегодня обстановка нормализовалась.

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Судя по кадрам, шторм действительно утихает. Дует прохладный ветерок и море слегка волнуется. Однако, по словам метеоблогера, завтра, 13 августа, ожидается тишь да гладь на берегу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых районах Приморья волны не утихают по сей день.

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