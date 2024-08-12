«Завтра на пляжи не проберемся?»: шторм утихает на побережье Приморского края — видео

Posted 12 августа, 05:58
Published 12 августа, 05:58
Modified 12 августа, 06:00
Updated 12 августа, 06:00
В Лазовском районе, по данным народного синоптика Руслана Юрковского, постепенно устанавливается приятная для отдыха погода. Если вчера в бухте Валентин, как и на Шаморе, были замечены опасные волны, то сегодня обстановка нормализовалась.
Судя по кадрам, шторм действительно утихает. Дует прохладный ветерок и море слегка волнуется. Однако, по словам метеоблогера, завтра, 13 августа, ожидается тишь да гладь на берегу.