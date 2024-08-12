Опасный хищник выбежал прямо на трассу на севере Приморья — видео

Posted 12 августа, 07:10
Published 12 августа, 07:10
Modified 12 августа, 07:12
Updated 12 августа, 07:12
На севере Приморья случился необычный инцидент: хищник выскочил на дорогу прямо перед машиной. Тигр выбежал на проезжую часть и остановил движение транспорта на трассе в Тернейском районе. Автомобилисты смогли запечатлеть его появление на видео и выложили ролик в соцсети.
Животное пробежало по дороге несколько сотен метров, прежде чем вернулось обратно в лес. Это далеко не первый случай, когда тигр повстречался автомобилистам в этом районе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с пятнистым хищником в Приморском крае.