Опасный хищник выбежал прямо на трассу на севере Приморья — видео

На севере Приморья случился необычный инцидент: хищник выскочил на дорогу прямо перед машиной. Тигр выбежал на проезжую часть и остановил движение транспорта на трассе в Тернейском районе. Автомобилисты смогли запечатлеть его появление на видео и выложили ролик в соцсети.