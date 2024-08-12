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Posted 12 августа, 07:10

Published 12 августа, 07:10

Modified 12 августа, 07:12

Updated 12 августа, 07:12

Тигр вышел на автотрассу в Приморском крае

Опасный хищник выбежал прямо на трассу на севере Приморья — видео

12 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI.

Тигр вышел на автотрассу в Приморском крае

Сюжет
Дорога
Полосатый прогулялся по трассе в Приморье. Хищника заметили на подъезде к Тернею на севере края. Очевидцы успели снять видео со встречей с тигром, роликом поделились в сети.

На севере Приморья случился необычный инцидент: хищник выскочил на дорогу прямо перед машиной. Тигр выбежал на проезжую часть и остановил движение транспорта на трассе в Тернейском районе. Автомобилисты смогли запечатлеть его появление на видео и выложили ролик в соцсети.

Животное пробежало по дороге несколько сотен метров, прежде чем вернулось обратно в лес. Это далеко не первый случай, когда тигр повстречался автомобилистам в этом районе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с пятнистым хищником в Приморском крае.

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#Общество#Видео#Дорога#Тигр#Лес#Автомобилисты#Соцсети#Хищник#Приморский край#Приморье#Происшествия
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