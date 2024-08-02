Сильнейшие волны не спугнули сотни отдыхающих на популярном пляже Приморского края

Морской шторм не напугал многочисленных туристов на побережье Приморья

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Экстремальные осадки — не повод отказываться от морского путешествия для отдыхающих в Триозерье. Аншлаг на приморском пляже не сбавляет обороты даже при штормовом предупреждении.