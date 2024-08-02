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Posted 2 августа, 05:54

Published 2 августа, 05:54

Modified 2 августа, 05:56

Updated 2 августа, 05:56

Морской шторм не напугал многочисленных туристов на побережье Приморья

Сильнейшие волны не спугнули сотни отдыхающих на популярном пляже Приморского края

2 августа 2024, 05:54
Фото: vostokmedia.com.

Морской шторм не напугал многочисленных туристов на побережье Приморья

Сюжет
Погода
Экстремальные осадки — не повод отказываться от морского путешествия для отдыхающих в Триозерье. Аншлаг на приморском пляже не сбавляет обороты даже при штормовом предупреждении.

Пляж Триозерья забит под завязку путешественниками. Несмотря на появление многочисленных баз с удобствами, отдых «дикарями» популярен в Приморье по сей день.

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Важно отметить, сегодня погодная обстановка ухудшилась в Партизанском районе. Приморцы сняли на видео неспокойное море, серость и туманность побережья.

Однако туристы не намерены покидать берег. По словам очевидцев, на пляже не осталось свободных мест для палаток.

Жители региона изумлены рискованными отдыхающими.

«Отдых — это покой и тишина. А там ор и суета круглыми сутками»;
«Уж лучше дома отдыхать, а на море просто искупаться ездить»;
«Это еще не много. В 2015 году было больше и тусовки были крутые»;
«А чего не купаются? Вода ледяная?»;
«Шторм намечается будто».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение.

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