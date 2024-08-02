Сильнейшие волны не спугнули сотни отдыхающих на популярном пляже Приморского края

Posted 2 августа, 05:54
Published 2 августа, 05:54
Modified 2 августа, 05:56
Updated 2 августа, 05:56
Пляж Триозерья забит под завязку путешественниками. Несмотря на появление многочисленных баз с удобствами, отдых «дикарями» популярен в Приморье по сей день.
Важно отметить, сегодня погодная обстановка ухудшилась в Партизанском районе. Приморцы сняли на видео неспокойное море, серость и туманность побережья.
Однако туристы не намерены покидать берег. По словам очевидцев, на пляже не осталось свободных мест для палаток.
Жители региона изумлены рискованными отдыхающими.
«Отдых — это покой и тишина. А там ор и суета круглыми сутками»;
«Уж лучше дома отдыхать, а на море просто искупаться ездить»;
«Это еще не много. В 2015 году было больше и тусовки были крутые»;
«А чего не купаются? Вода ледяная?»;
«Шторм намечается будто».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение.