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Posted 13 августа, 03:22

Published 13 августа, 03:22

Modified 13 августа, 03:24

Updated 13 августа, 03:24

Настоящее августовское лето пришло в Приморье

33°С жары: солнечная погода задержится в Приморском крае — пляжный отдых продолжается

13 августа 2024, 03:22
Фото: 1MI.

Настоящее августовское лето пришло в Приморье

Сюжет
Погода
На радость туристам Приморский край вновь купается в солнечных лучах. Жара выше тридцати градусов установилась в регионе и, вероятно, спровоцирует ажиотаж на популярных пляжах.

Сегодня, 13 августа, в регионе ожидаются небольшие дожди после обеда из-за атмосферного фронта, сообщает «Примгидромет». Максимальный температурный фон станет выше, чем вчера.

Завтра, 14 августа, антициклон обеспечит спокойную синоптическую обстановку. Воздух прогреется до 27 — 33 °С, на восточном побережье до 21 — 26 °С.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется вплоть до среды включительно. Сегодня столбики термометров покажут 26 — 29 °С. А завтра температура воздуха составит 29 — 32 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хорошая погода спровоцировала наплыв туристов на популярном пляже Приморья.

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