33°С жары: солнечная погода задержится в Приморском крае — пляжный отдых продолжается

Настоящее августовское лето пришло в Приморье

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На радость туристам Приморский край вновь купается в солнечных лучах. Жара выше тридцати градусов установилась в регионе и, вероятно, спровоцирует ажиотаж на популярных пляжах.