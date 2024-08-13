33°С жары: солнечная погода задержится в Приморском крае — пляжный отдых продолжается

Posted 13 августа, 03:22
Published 13 августа, 03:22
Modified 13 августа, 03:24
Updated 13 августа, 03:24
Сегодня, 13 августа, в регионе ожидаются небольшие дожди после обеда из-за атмосферного фронта, сообщает «Примгидромет». Максимальный температурный фон станет выше, чем вчера.
Завтра, 14 августа, антициклон обеспечит спокойную синоптическую обстановку. Воздух прогреется до 27 — 33 °С, на восточном побережье до 21 — 26 °С.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется вплоть до среды включительно. Сегодня столбики термометров покажут 26 — 29 °С. А завтра температура воздуха составит 29 — 32 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хорошая погода спровоцировала наплыв туристов на популярном пляже Приморья.