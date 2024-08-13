Демешин принял решение увеличить финансирование ТОСов до 380 миллионов с 2025 года

Posted 13 августа, 07:02
Published 13 августа, 07:02
Modified 13 августа, 07:04
Updated 13 августа, 07:04
13 августа глава региона Дмитрий Демешин проехал по Хабаровску, чтобы осмотреть объекты, которые появились благодаря развитию территориального общественного самоуправления. Сначала врио губернатора побывал на улице Ворошилова, 5А, в Индустриальном районе. Это пример комплексного благоустройства территории — за три года активисты ТОС «Ворошилова 5А» благодаря грантам, полученным в краевом конкурсе ТОС и привлеченным средствам, привели в порядок дорогу, сделали тротуар, ограждение, поставили лавочки и урны, оборудовали многофункциональную спортивную площадку для игр в волейбол, баскетбол, футбол и хоккей, а также детский городок. Территория ухоженная и благоустроенная: жители своими руками высаживают здесь цветы, следят за порядком.
«Молодцы! Вот здесь и хочется помогать, потому что люди сами себя уважают и такую красоту делают. Каждого нужно ориентировать на это. Это важно. Если мы сможем побудить в людях уважение к себе, к тому месту, где они живут, тогда, конечно, им надо помогать», — отметил Дмитрий Демешин.
Далее Дмитрий Демешин отправился на улицу Вахова, 4. здесь действует ТОС «Подсолнух». Благодаря краевой поддержке и собранным средствам активисты провели озеленение придомовой территории, установили ограждение, оборудовали новую спортивную площадку, которая стала местом притяжения жителей всего микрорайона. В этом году ТОС выиграл грант на установку баскетбольной площадки.
Встретившись с местными жителями, Дмитрий Демешин рассказал о строительстве школы в микрорайоне. Сейчас возведение объекта приостановлено из-за судебных разбирательств с концессионером, но глава региона заверил людей, что вопрос не снят с повестки. Решение этой задачи рассматривается в том числе с помощью механизма комплексного развития территории. Также врио губернатора обсудил с хабаровчанами вопросы благоустройства сквера и строительства дополнительного выезда из микрорайона. Дмитрий Демешин отметил важность инициативы и активности жителей.
«Органы местного самоуправления — это люди, это вы! И как раз ТОС — это яркий пример того, что местное самоуправление, вы сами, эффективнее, чем власть. Более того, вы за каждый цветочек спросите, потому что это вашими руками сделано. И это важно!» — подчеркнул глава региона.
А во дворе по улице Запарина, 137 в 2023–2024 года активисты реализовали сразу шесть проектов. В границах ТОС была благоустроена и заасфальтирована придомовая территория, появились тротуары и автомобильная дорога, благоустроена детская современная площадка.
Осмотрев благоустроенные ТОСами территории, Дмитрий Демешин принял участие в IV-м Фестивале территориальных общественных самоуправлений Хабаровского края.
«Сегодня посетил несколько объектов ТОС и увидел, насколько востребован механизм поддержки гражданских инициатив. Когда жители домов, соседи становятся единомышленниками в желании благоустроить территорию вокруг себя. Когда люди уважают себя, свои усилия, своих соседей и делают мир вокруг себя лучше, благоустраивают детские, спортивные площадки, дворы. Нигде в Хабаровском крае не может быть окраин! И эта задача касается не только власти — эта задача касается каждого из нас. Благодарен вам за то, что вы принимаете участие в конкретной работе на благо жителей Хабаровского края», — отметил Дмитрий Демешин и добавил, что Хабаровский край исполняет поручение президента России по поддержке гражданских инициатив.
С 2016 года в регионе прошло уже 12 конкурсов ТОС, по итогам которых реализовано более двух тысяч инициатив общественников на общую сумму более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета. При этом Хабаровский край лидирует в ДФО по объему финансовой поддержки проектов территориальных общественных самоуправлений. Так, в 2024 году на эти цели выделено 310 миллионов рублей, благодаря чему будет реализовано 449 проектов.
«Правительство края поддерживает активных граждан: кто сам делает, инициируя решение вопросов самостоятельно, а не ждет, когда за него решат другие! И на продвижение таких идей запланировано уже 380 млн рублей в 2025 году», — заявил глава Хабаровского края.
На фестивале Дмитрий Демешин дал старт новому краевому конкурсу. Активисты ТОС могут подать заявки на 2025 год.
«Самое важное в работе каждого из вас — чтобы мы побудили в людях уважение к себе и желание делать мир вокруг себя лучше, в том числе своими усилиями. Не ждать, чтобы придёт кто-то и сделает. А государство, региональные и муниципальные власти должны поддерживать и поощрять инициативы граждан. Потому что власть и население работают вместе для качественного улучшения жизни наших людей. Уверен, общими усилиями мы справимся с любыми задачами. Для нас очень важно, что выделенные средства пойдут на благо нашего общего дома — Хабаровского края!» — сказал Дмитрий Демешин.
Лично инспектируя объекты, построенные благодаря взаимодействию ТОС и краевых властей, Демешин подает сигнал обществу, побуждая гражданскую активность людей. С новым главой региона краевое правительство намерено делать ставку на поддержку за счет грантов низовых инициатив, и ключевым оператором этой работы должны стать именно ТОСы.