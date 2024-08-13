Демешин принял решение увеличить финансирование ТОСов до 380 миллионов с 2025 года

С 2016 года в регионе прошло уже 12 конкурсов ТОС, по итогам которых реализовано более двух тысяч инициатив общественников на общую сумму более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета. При этом Хабаровский край лидирует в ДФО по объему финансовой поддержки проектов территориальных общественных самоуправлений. Так, в 2024 году на эти цели выделено 310 миллионов рублей, благодаря чему будет реализовано 449 проектов.