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Posted 13 августа, 07:02

Published 13 августа, 07:02

Modified 13 августа, 07:04

Updated 13 августа, 07:04

Демешин принял решение увеличить финансирование ТОСов до 380 миллионов с 2025 года

Демешин принял решение увеличить финансирование ТОСов до 380 миллионов с 2025 года

13 августа 2024, 07:02
Фото: khabkrai.ru.
Сюжет
Благоустройство
В ходе рабочей поездки по Хабаровску глава региона Дмитрий Демешин посетил проекты, реализованные городскими ТОСами на средства региональных грантов Врио губернатора заявил, что в 2025 году финансирование конкурса ТОС будет увеличено до 380 миллионов рублей.

13 августа глава региона Дмитрий Демешин проехал по Хабаровску, чтобы осмотреть объекты, которые появились благодаря развитию территориального общественного самоуправления. Сначала врио губернатора побывал на улице Ворошилова, 5А, в Индустриальном районе. Это пример комплексного благоустройства территории — за три года активисты ТОС «Ворошилова 5А» благодаря грантам, полученным в краевом конкурсе ТОС и привлеченным средствам, привели в порядок дорогу, сделали тротуар, ограждение, поставили лавочки и урны, оборудовали многофункциональную спортивную площадку для игр в волейбол, баскетбол, футбол и хоккей, а также детский городок. Территория ухоженная и благоустроенная: жители своими руками высаживают здесь цветы, следят за порядком.

«Молодцы! Вот здесь и хочется помогать, потому что люди сами себя уважают и такую красоту делают. Каждого нужно ориентировать на это. Это важно. Если мы сможем побудить в людях уважение к себе, к тому месту, где они живут, тогда, конечно, им надо помогать», — отметил Дмитрий Демешин.

Далее Дмитрий Демешин отправился на улицу Вахова, 4. здесь действует ТОС «Подсолнух». Благодаря краевой поддержке и собранным средствам активисты провели озеленение придомовой территории, установили ограждение, оборудовали новую спортивную площадку, которая стала местом притяжения жителей всего микрорайона. В этом году ТОС выиграл грант на установку баскетбольной площадки.

Встретившись с местными жителями, Дмитрий Демешин рассказал о строительстве школы в микрорайоне. Сейчас возведение объекта приостановлено из-за судебных разбирательств с концессионером, но глава региона заверил людей, что вопрос не снят с повестки. Решение этой задачи рассматривается в том числе с помощью механизма комплексного развития территории. Также врио губернатора обсудил с хабаровчанами вопросы благоустройства сквера и строительства дополнительного выезда из микрорайона. Дмитрий Демешин отметил важность инициативы и активности жителей.

«Органы местного самоуправления — это люди, это вы! И как раз ТОС — это яркий пример того, что местное самоуправление, вы сами, эффективнее, чем власть. Более того, вы за каждый цветочек спросите, потому что это вашими руками сделано. И это важно!» — подчеркнул глава региона.

А во дворе по улице Запарина, 137 в 2023–2024 года активисты реализовали сразу шесть проектов. В границах ТОС была благоустроена и заасфальтирована придомовая территория, появились тротуары и автомобильная дорога, благоустроена детская современная площадка.

Осмотрев благоустроенные ТОСами территории, Дмитрий Демешин принял участие в IV-м Фестивале территориальных общественных самоуправлений Хабаровского края.

«Сегодня посетил несколько объектов ТОС и увидел, насколько востребован механизм поддержки гражданских инициатив. Когда жители домов, соседи становятся единомышленниками в желании благоустроить территорию вокруг себя. Когда люди уважают себя, свои усилия, своих соседей и делают мир вокруг себя лучше, благоустраивают детские, спортивные площадки, дворы. Нигде в Хабаровском крае не может быть окраин! И эта задача касается не только власти — эта задача касается каждого из нас. Благодарен вам за то, что вы принимаете участие в конкретной работе на благо жителей Хабаровского края», — отметил Дмитрий Демешин и добавил, что Хабаровский край исполняет поручение президента России по поддержке гражданских инициатив.

С 2016 года в регионе прошло уже 12 конкурсов ТОС, по итогам которых реализовано более двух тысяч инициатив общественников на общую сумму более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета. При этом Хабаровский край лидирует в ДФО по объему финансовой поддержки проектов территориальных общественных самоуправлений. Так, в 2024 году на эти цели выделено 310 миллионов рублей, благодаря чему будет реализовано 449 проектов.

«Правительство края поддерживает активных граждан: кто сам делает, инициируя решение вопросов самостоятельно, а не ждет, когда за него решат другие! И на продвижение таких идей запланировано уже 380 млн рублей в 2025 году», — заявил глава Хабаровского края.

На фестивале Дмитрий Демешин дал старт новому краевому конкурсу. Активисты ТОС могут подать заявки на 2025 год.

«Самое важное в работе каждого из вас — чтобы мы побудили в людях уважение к себе и желание делать мир вокруг себя лучше, в том числе своими усилиями. Не ждать, чтобы придёт кто-то и сделает. А государство, региональные и муниципальные власти должны поддерживать и поощрять инициативы граждан. Потому что власть и население работают вместе для качественного улучшения жизни наших людей. Уверен, общими усилиями мы справимся с любыми задачами. Для нас очень важно, что выделенные средства пойдут на благо нашего общего дома — Хабаровского края!» — сказал Дмитрий Демешин.

Лично инспектируя объекты, построенные благодаря взаимодействию ТОС и краевых властей, Демешин подает сигнал обществу, побуждая гражданскую активность людей. С новым главой региона краевое правительство намерено делать ставку на поддержку за счет грантов низовых инициатив, и ключевым оператором этой работы должны стать именно ТОСы.

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