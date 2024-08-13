Глава Хабкрая Дмитрий Демешин обсудит проблемы региона с президентом России

Posted 13 августа, 05:44
Published 13 августа, 05:44
Modified 13 августа, 05:44
Updated 13 августа, 05:44
15 августа исполнится три месяца со дня назначения Дмитрия Демешина врио губернатора Хабаровского края. Как сказал сам глава региона, срок не большой, но сделано уже многое. Именно поэтому прямой эфир Демешин использовал еще и как возможность отчитаться перед населением края о проделанной работе.
Так, Демешин сообщил, что продолжается создание Атласа проблемных объектов — в него уже внесено 7470 объектов ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии, медицины, образования и другие. Итог будет представлен после 20 августа.
«Решение каждой из проблем будет на моем личном и на вашем общественном контроле», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Хартию промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, которая инициирована главой региона и одобрена на федеральном уровне, подписали более 120 предприятий. Запущены новые меры соцподдержки. Продолжается работа по расширению мер поддержки участников СВО и их семей.
Дмитрий Демешин также рассказал об итогах рабочих встреч и визитов в Хабаровский край федеральных министров и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Это дополнительные средства региону на благоустройство дворов, общественных территорий, капитальный ремонт социальных объектов, приобретение дополнительного оборудования для 343 социальных учреждений, спецтехники.
«Много вопросов удалось решить, про которые вы писали на прошлую прямую линию и задавали мне на встречах в районах. Установлено уличное освещение в п. Комсомольского района, произведен ямочный ремонт на Амурском бульваре, установлена детская площадки в п. Ягодный Комсомольского района. Перечислять можно долго, но есть много вопросов, которые еще не решены. Не все сразу, но большинство решим в этом году. Работа предстоит большая. Но я и правительство края докажем делом, что качество жизни каждого жителя Хабаровского края у нас на первом месте», — отметил Дмитрий Демешин.
За эти месяцы к региону было приковано повышенное внимание со стороны федеральных руководителей, Демешину удалось вынести из этих визитов максимум плюсов для региона. В ходе прямого эфира глава региона особо отметил, что сегодня к Хабаровскому краю действительно направлено повышенное внимание со стороны Москвы. Демешин поделился планами на грядущую встречу с президентом Владимиром Путиным.
«У меня будет и не одна встреча с главой государства, и я президенту докладываю о состоянии дел, о проблемах. Совершенно очевидно, что я попрошу, чтобы нарастил нам компетенции, попрошу, чтобы дал денег на социальные проекты. Доложу ему об эффективности участия наших муниципальных и региональных властей в государственных программах программы. Попрошу расширить. Конечно, массу вопросов, массу задумок, которые я уже готовлю. Президент уделяет большое внимание главам крупных регионов и наш регион, конечно, находится в зоне особого внимания Владимира Владимировича. Поэтому много что попрошу», — сообщил во время прямого эфира Дмитрий Демешин.
В этих словах Дмитрия Демешина сомневаться не приходиться, особенно, если учесть то, как эффективно Демешин ранее отработал с другими федеральными руководителями в интересах региона.
Напомним, в ходе прямого эфира врио губернатора дал ответил почти на 40 вопросов, в том числе с конкретными поручениями в адрес муниципальных властей и профильных ведомств. К прямому общению к главой региона, которое транслировалось в популярных мессенджерах и социальных сетях, подключилось более 10 тысяч жителей Хабаровского края. Люди прислали на эфир более 7 тысяч вопросов.
Если посмотреть на характер вопросов, то они снова касались максимально понятных для жителей аспектов. Здравоохранение, стройки, зарплаты, тема мигрантов — и Демешин отметил, что погружён в каждую из проблем и не будет изменять своим принципам по их решению. Как он отметил в ходе эфира, он изначально избрал профессию «защищать людей» и вне зависимости от должности следует ей.