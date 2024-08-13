Глава Хабкрая Дмитрий Демешин обсудит проблемы региона с президентом России

Если посмотреть на характер вопросов, то они снова касались максимально понятных для жителей аспектов. Здравоохранение, стройки, зарплаты, тема мигрантов — и Демешин отметил, что погружён в каждую из проблем и не будет изменять своим принципам по их решению. Как он отметил в ходе эфира, он изначально избрал профессию «защищать людей» и вне зависимости от должности следует ей.