Городские «цыпочки» облюбовали автомобиль во Владивостоке — фото

Стая голубей облюбовала Toyota Rav 4 в дальневосточной столице. Птицы собрались не только на крыше машины, но и вокруг нее. Чем автомобиль вызвал нездоровый интерес у пернатых — неизвестно. Но в интернете уже предвидят последствия посиделки.