vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 04:55

Published 13 августа, 04:55

Modified 13 августа, 04:58

Updated 13 августа, 04:58

Стая птиц заполонила крышу машины в Приморском крае

Городские «цыпочки» облюбовали автомобиль во Владивостоке — фото

13 августа 2024, 04:55
Фото: 1MI.

Стая птиц заполонила крышу машины в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Занятную картину наблюдали жители Владивостока. Огромное количество птиц устроило посиделки прямо на крыше кроссовера.

Стая голубей облюбовала Toyota Rav 4 в дальневосточной столице. Птицы собрались не только на крыше машины, но и вокруг нее. Чем автомобиль вызвал нездоровый интерес у пернатых — неизвестно. Но в интернете уже предвидят последствия посиделки.

«Теперь тачку мыть придется после масштабного птичьего заседания», — подметил комментатор.
«Помимо мытья, еще полировать надо будет. Царапки оставят 100%», — заявил подписчик социальных сетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стадо коз устроило танцы прямо на автомобиле во Владивостоке.

Козы устроили дикие пляски на автомобиле во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока — фотоОсадки в виде помоев ударили во Владивостоке — подробности от пострадавшейОгромная хищная птица уселась за окном дома во Владивостоке — видео
#Владивосток#Социальные сети#Автомобиль#Фото#Танцы#Приморский край#Птицы#Происшествия#Голуби#Жители#Сети#Козы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика