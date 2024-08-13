Городские «цыпочки» облюбовали автомобиль во Владивостоке — фото

Posted 13 августа, 04:55
Published 13 августа, 04:55
Modified 13 августа, 04:58
Updated 13 августа, 04:58
Стая голубей облюбовала Toyota Rav 4 в дальневосточной столице. Птицы собрались не только на крыше машины, но и вокруг нее. Чем автомобиль вызвал нездоровый интерес у пернатых — неизвестно. Но в интернете уже предвидят последствия посиделки.
«Теперь тачку мыть придется после масштабного птичьего заседания», — подметил комментатор.
«Помимо мытья, еще полировать надо будет. Царапки оставят 100%», — заявил подписчик социальных сетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стадо коз устроило танцы прямо на автомобиле во Владивостоке.