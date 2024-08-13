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Posted 12 августа, 23:32

Published 12 августа, 23:32

Modified 12 августа, 23:34

Updated 12 августа, 23:34

33°C жары и солнечная погода ожидается в Приморском крае

Идеальная погода для пляжного отдыха: в Приморье вновь нагрянула летняя жара

12 августа 2024, 23:32
Фото: vostokmedia.com.

33°C жары и солнечная погода ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Туристический сезон продолжается. Повышение температур и улучшение синоптической ситуации поспособствуют наплыву туристов на пляжи Приморского края.

По данным «Примпогоды», 13 августа погоду определит поле повышенного атмосферного давления. На территории края осадков не ожидается. Максимальный температурный фон составит 21 — 33 °C.

Во Владивостоке столбики термометров поднимутся до 26 — 28 °C, будет дуть южный умеренный ветер.

В Уссурийске осадков тоже не ожидается. Несмотря на умеренное дуновение ветра, воздух прогреется до 30 — 32 °C.

В Находке дождливого «настроения» не предвидится. Слабый южный ветерок разовьется до умеренного. Днем температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24°C;
  • Залив Находка — 22°C;
  • Залив Посьета — 25°C.

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