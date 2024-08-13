Идеальная погода для пляжного отдыха: в Приморье вновь нагрянула летняя жара

Posted 12 августа, 23:32
Published 12 августа, 23:32
Modified 12 августа, 23:34
Updated 12 августа, 23:34
По данным «Примпогоды», 13 августа погоду определит поле повышенного атмосферного давления. На территории края осадков не ожидается. Максимальный температурный фон составит 21 — 33 °C.
Во Владивостоке столбики термометров поднимутся до 26 — 28 °C, будет дуть южный умеренный ветер.
В Уссурийске осадков тоже не ожидается. Несмотря на умеренное дуновение ветра, воздух прогреется до 30 — 32 °C.
В Находке дождливого «настроения» не предвидится. Слабый южный ветерок разовьется до умеренного. Днем температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 °C.
Температура морской воды:
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