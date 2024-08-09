Все рванут на море: в Приморье пришла летняя жара

Posted 8 августа, 23:43
Published 8 августа, 23:43
Modified 8 августа, 23:45
Updated 8 августа, 23:45
По данным «Примпогоды», в пятницу, 9 августа, погоду определит малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные осадки, в северных районах ожидаются ливни с грозами. Температурный фон составит 21 — 33 °C.
Во Владивостоке последний рабочий день пройдет без осадков. Воздух прогреется до 29 — 31 °C.
В Уссурийске тоже ожидается ясная погода, столбики термометров поднимутся до 31 — 33 °C.
В Находке дождей не прогнозируется, температура воздуха составит 29 — 31 °C.
Температура воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утро во Владивостоке выдалось невероятно душным.