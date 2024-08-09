vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 23:43

Published 8 августа, 23:43

Modified 8 августа, 23:45

Updated 8 августа, 23:45

Солнечная и душная погода ожидается в Приморском крае

Все рванут на море: в Приморье пришла летняя жара

8 августа 2024, 23:43
Фото: 1MI.

Солнечная и душная погода ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Конец рабочей недели порадует жителей Приморского края отличной погодой для поездки к морскому берегу. Однако ливни омрачат ситуацию в некоторых районах.

По данным «Примпогоды», в пятницу, 9 августа, погоду определит малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные осадки, в северных районах ожидаются ливни с грозами. Температурный фон составит 21 — 33 °C.

Во Владивостоке последний рабочий день пройдет без осадков. Воздух прогреется до 29 — 31 °C.

В Уссурийске тоже ожидается ясная погода, столбики термометров поднимутся до 31 — 33 °C.

В Находке дождей не прогнозируется, температура воздуха составит 29 — 31 °C.

Температура воды:

  • Амурский залив — 23 °C;
  • Залив Находка — 20 °C;
  • Залив Посьета — 24 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утро во Владивостоке выдалось невероятно душным.

Бездушная погода: невыносимая духота одолевает Владивосток с раннего утра — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Дожди, грозы и 33°С: мучительная жара и влажность ожидаются в Приморском краеСтрадания продолжаются: жара и ливни устроят парилку в Приморском краеЦиклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы
#Новости#Общество#Погода#Находка#Ливни#Владивосток#Уссурийск#Температура#Грозы#Приморский край#Вода#Осадки#Амурский залив#Залив Посьета#Атмосферное давление#Воздух#Термометр#Залив Находка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика