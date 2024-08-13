Ползучие гады продолжают пугать людей в Приморье — фото

Posted 13 августа, 06:18
Published 13 августа, 06:18
Modified 13 августа, 06:20
Updated 13 августа, 06:20
Нашествие змей продолжается в Приморском крае. Жара совсем не пугает ползучих пресмыкающихся, они вылезают из укрытий и появляются в самых неожиданных местах. Жители Снеговой пади во Владивостоке увидели очередную змею на площадке для выгула собак. Некоторые хозяева серьезно запереживали за своих питомцев.
Что именно за змея на фото, не уточняли. Очевидцы предположили, что это мог быть неядовитый уж.