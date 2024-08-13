Ползучие гады продолжают пугать людей в Приморье — фото

Нашествие змей продолжается в Приморском крае. Жара совсем не пугает ползучих пресмыкающихся, они вылезают из укрытий и появляются в самых неожиданных местах. Жители Снеговой пади во Владивостоке увидели очередную змею на площадке для выгула собак. Некоторые хозяева серьезно запереживали за своих питомцев.