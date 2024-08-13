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Posted 13 августа, 06:18

Published 13 августа, 06:18

Modified 13 августа, 06:20

Updated 13 августа, 06:20

Пресмыкающиеся шокируют жителей Приморского края

Ползучие гады продолжают пугать людей в Приморье — фото

13 августа 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.

Пресмыкающиеся шокируют жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Приморье потихоньку превращается в змеиный источник. Пресмыкающиеся постоянно появляются то тут, то там. За последние несколько дней во Владивостоке заметили сразу несколько змей.

Нашествие змей продолжается в Приморском крае. Жара совсем не пугает ползучих пресмыкающихся, они вылезают из укрытий и появляются в самых неожиданных местах. Жители Снеговой пади во Владивостоке увидели очередную змею на площадке для выгула собак. Некоторые хозяева серьезно запереживали за своих питомцев.

Что именно за змея на фото, не уточняли. Очевидцы предположили, что это мог быть неядовитый уж.

Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с ползучей гадиной во Владивостоке.

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