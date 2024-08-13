«Сама не выбралась бы»: красотку спасли от смерти во Владивостоке — видео

Posted 13 августа, 06:38
Published 13 августа, 06:38
Modified 13 августа, 06:40
Updated 13 августа, 06:40
В дальневосточной столице на Нерчинской в доме №21 махаон чуть не погиб, запутавшись в паутине. Сначала бабочка долго билась об окно, затем, свалившись на подоконник, запуталась в паучьих «сетях».
Очевидцы решили помочь красивому насекомому выбраться из заточения. Вероятно, самостоятельно ей не удалось бы покинуть ловушку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целая стая махаонов изумила девушку во Владивостоке. Горожанка не смогла пройти мимо и не снять прекрасных созданий на видео.