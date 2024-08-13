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Posted 13 августа, 06:38

Published 13 августа, 06:38

Modified 13 августа, 06:40

Updated 13 августа, 06:40

Красивое создание едва не погибло в подъезде многоэтажки в Приморском крае

«Сама не выбралась бы»: красотку спасли от смерти во Владивостоке — видео

13 августа 2024, 06:38
Фото: 1MI.

Красивое создание едва не погибло в подъезде многоэтажки в Приморском крае

Сюжет
Животные
Невероятно красивое создание чуть не погибло в ловушке хищника прямо в подъезде дома во Владивостоке. Но милашке повезло, неравнодушные горожане вызволили ее.

В дальневосточной столице на Нерчинской в доме №21 махаон чуть не погиб, запутавшись в паутине. Сначала бабочка долго билась об окно, затем, свалившись на подоконник, запуталась в паучьих «сетях».

Очевидцы решили помочь красивому насекомому выбраться из заточения. Вероятно, самостоятельно ей не удалось бы покинуть ловушку.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целая стая махаонов изумила девушку во Владивостоке. Горожанка не смогла пройти мимо и не снять прекрасных созданий на видео.

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