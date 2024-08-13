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Posted 13 августа, 07:21

Published 13 августа, 07:21

Modified 13 августа, 07:23

Updated 13 августа, 07:23

Синоптики из «Примгидромета» провели видеоконференцию с коллегами из КНР

Сложная паводковая ситуация в Приморском крае стала темой конференции с Китаем

13 августа 2024, 07:21
Фото: 1MI.

Синоптики из «Примгидромета» провели видеоконференцию с коллегами из КНР

Сюжет
Туризм
Специалисты встретились для обсуждения насущной темы, — текущая гидрометеорологическая обстановка, в частности паводковая ситуация в Приморском крае.

Специалисты «Примгидромета» провели видеоконференцию с коллегами из Поднебесной. Главной темой для обсуждений была текущая гидрометеорологическая обстановка, в том числе сложная ситуация в Приморье.

Синоптики обменялись прогнозами об осадках, уровне воды в реках и обсудили меры предотвращения негативных последствий. Также участники встречи поговорили о взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуаций и о дальнейшем сотрудничестве.

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«Обмен опытом с коллегами из Китая является ценным инструментом для повышения качества прогнозов и обеспечения безопасности населения», — отметил начальник Центра специализированного обслуживания Примгидромета Виктор Чулков.

Сотрудничество «Примгидромета» со специалистами из Поднебесной помогает предотвращать стихийные бедствия и обеспечивать население безопасностью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вернувшаяся жара способствует наплыву туристов в Приморском крае.

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