Сложная паводковая ситуация в Приморском крае стала темой конференции с Китаем

Posted 13 августа, 07:21
Published 13 августа, 07:21
Modified 13 августа, 07:23
Updated 13 августа, 07:23
Специалисты «Примгидромета» провели видеоконференцию с коллегами из Поднебесной. Главной темой для обсуждений была текущая гидрометеорологическая обстановка, в том числе сложная ситуация в Приморье.
Синоптики обменялись прогнозами об осадках, уровне воды в реках и обсудили меры предотвращения негативных последствий. Также участники встречи поговорили о взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуаций и о дальнейшем сотрудничестве.
«Обмен опытом с коллегами из Китая является ценным инструментом для повышения качества прогнозов и обеспечения безопасности населения», — отметил начальник Центра специализированного обслуживания Примгидромета Виктор Чулков.
Сотрудничество «Примгидромета» со специалистами из Поднебесной помогает предотвращать стихийные бедствия и обеспечивать население безопасностью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вернувшаяся жара способствует наплыву туристов в Приморском крае.