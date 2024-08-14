«Мать успокаивает ребенка»: чудовищное ДТП произошло в Приморском крае — видео

Posted 14 августа, 01:52
Published 14 августа, 01:52
Modified 14 августа, 01:54
Updated 14 августа, 01:54
Жуткое дорожное происшествие случилось на трассе в сторону Находки около Артема, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, изрядно пострадал Toyota Prius, в котором ехала женщина с ребенком. На видео запечатлена, вероятно, родительница, обнимающая дитя. Чуть дальше стоит грузовик на аварийках.
О пострадавших не сообщается. Однако очевидцы отметили, что на месте инцидента работает полиция, но скорой помощи не обнаружено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пара на мотоцикле серьезно пострадала в столкновении с легковушкой в Раздольном.