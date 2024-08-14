«Мать успокаивает ребенка»: чудовищное ДТП произошло в Приморском крае — видео

Жуткое дорожное происшествие случилось на трассе в сторону Находки около Артема, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, изрядно пострадал Toyota Prius, в котором ехала женщина с ребенком. На видео запечатлена, вероятно, родительница, обнимающая дитя. Чуть дальше стоит грузовик на аварийках.