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Posted 14 августа, 01:52

Published 14 августа, 01:52

Modified 14 августа, 01:54

Updated 14 августа, 01:54

Серьезная авария случилась под Владивостоком в Приморье

«Мать успокаивает ребенка»: чудовищное ДТП произошло в Приморском крае — видео

14 августа 2024, 01:52
Фото: 1MI.

Серьезная авария случилась под Владивостоком в Приморье

Сюжет
Полиция
Легковушка столкнулась с грузовиком на дороге под Владивостоком. На месте инцидента заметили женщину с ребенком на руках.

Жуткое дорожное происшествие случилось на трассе в сторону Находки около Артема, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, изрядно пострадал Toyota Prius, в котором ехала женщина с ребенком. На видео запечатлена, вероятно, родительница, обнимающая дитя. Чуть дальше стоит грузовик на аварийках.

О пострадавших не сообщается. Однако очевидцы отметили, что на месте инцидента работает полиция, но скорой помощи не обнаружено.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пара на мотоцикле серьезно пострадала в столкновении с легковушкой в Раздольном.

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