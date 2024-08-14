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Posted 14 августа, 05:33

Published 14 августа, 05:33

Modified 14 августа, 05:35

Updated 14 августа, 05:35

Огромная пробка собралась на оживленной улице во Владивостоке

Километровую пробку собрала маленькая сломавшаяся машинка во Владивостоке — фото

14 августа 2024, 05:33
Фото: vostokmedia.com.

Огромная пробка собралась на оживленной улице во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Малолитражка сломалась у въезда в тоннель перед Золотым мостом во Владивостоке. Водитель остановился на обочине, за машиной образовался километровый затор.

Из-за поломки одной машины собралась огромная пробка во Владивостоке. Малолитражка остановилась на обочине в районе въезда в тоннель перед Золотым мостом, за ней образовался мощный затор длиной как минимум в километр.

Черная машинка остановилась сразу после сужения улицы, хозяева авто пытались устранить неполадки, но все равно серьезно затормаживали поток.

Фото: vostokmedia.com

В какой-то момент хвост пробки дотянулся до развязки на Гоголя. Не исключено, что неудобства создали и тем, кто ехал по Некрасовскому путепроводу. К счастью, продолжалось все недолго. Меньше, чем за час машину смогли починить и убрать с проезжей части.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с фурой собрала серьезную пробку в районе Столетия во Владивостоке.

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