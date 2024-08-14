Километровую пробку собрала маленькая сломавшаяся машинка во Владивостоке — фото

Posted 14 августа, 05:33
Published 14 августа, 05:33
Modified 14 августа, 05:35
Updated 14 августа, 05:35
Из-за поломки одной машины собралась огромная пробка во Владивостоке. Малолитражка остановилась на обочине в районе въезда в тоннель перед Золотым мостом, за ней образовался мощный затор длиной как минимум в километр.
Черная машинка остановилась сразу после сужения улицы, хозяева авто пытались устранить неполадки, но все равно серьезно затормаживали поток.
В какой-то момент хвост пробки дотянулся до развязки на Гоголя. Не исключено, что неудобства создали и тем, кто ехал по Некрасовскому путепроводу. К счастью, продолжалось все недолго. Меньше, чем за час машину смогли починить и убрать с проезжей части.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с фурой собрала серьезную пробку в районе Столетия во Владивостоке.