Километровую пробку собрала маленькая сломавшаяся машинка во Владивостоке — фото

В какой-то момент хвост пробки дотянулся до развязки на Гоголя. Не исключено, что неудобства создали и тем, кто ехал по Некрасовскому путепроводу. К счастью, продолжалось все недолго. Меньше, чем за час машину смогли починить и убрать с проезжей части.