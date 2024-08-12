Смятые машины и скорая помощь: отдыхающие не могут вернуться домой в Приморье

Авария заблокировала выезд с острова отпускникам в Приморском крае

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Два автомобиля серьёзно помялись в результате ДТП на Русском острове в Приморье. Судя по всему, есть пострадавшие — на обочине стоит карета скорой помощи. За местом аварии собирается серьезная пробка.