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Posted 12 августа, 07:48

Published 12 августа, 07:48

Modified 12 августа, 07:50

Updated 12 августа, 07:50

Авария заблокировала выезд с острова отпускникам в Приморском крае

Смятые машины и скорая помощь: отдыхающие не могут вернуться домой в Приморье

12 августа 2024, 07:48
Фото: 1MI.

Авария заблокировала выезд с острова отпускникам в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Два автомобиля серьёзно помялись в результате ДТП на Русском острове в Приморье. Судя по всему, есть пострадавшие — на обочине стоит карета скорой помощи. За местом аварии собирается серьезная пробка.

Череда пробок продолжает добивать отпускников в Приморье. Грузовик и малолитражка столкнулись на развороте на Русском острове. Машины заблокировали проезд другим участникам движения. Одна из полос тоже оказалась перекрыта, за местом аварии собирается затор. Видео с происшествием появилось в новых медиа.

На месте аварии заметили бригаду скорой помощи. О пострадавших информации нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии недалеко от популярного пляжа на юге Приморья. В происшествии пострадал подросток.

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