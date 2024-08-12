Смятые машины и скорая помощь: отдыхающие не могут вернуться домой в Приморье

Posted 12 августа, 07:48
Published 12 августа, 07:48
Modified 12 августа, 07:50
Updated 12 августа, 07:50
Череда пробок продолжает добивать отпускников в Приморье. Грузовик и малолитражка столкнулись на развороте на Русском острове. Машины заблокировали проезд другим участникам движения. Одна из полос тоже оказалась перекрыта, за местом аварии собирается затор. Видео с происшествием появилось в новых медиа.
На месте аварии заметили бригаду скорой помощи. О пострадавших информации нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии недалеко от популярного пляжа на юге Приморья. В происшествии пострадал подросток.