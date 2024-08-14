Краш-тест во дворе жилого дома устроил водитель во Владивостоке — видео

Posted 14 августа, 08:42
Published 14 августа, 08:42
Modified 14 августа, 08:44
Updated 14 августа, 08:44
Автолюбитель устроил проверку прочности своего транспортного средства прямо во дворе дома во Владивостоке.
Водитель спортивной машины нажал на газ и влетел в трансформаторную будку. От такого внезапного «краш-теста» пострадал ещё и припаркованный рядом автомобиль.
Возможно, водитель перепутал педали или забыл переключить передачу. Не исключено, что автомобилисту могло стать плохо за рулем. О состоянии водителя не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на «японца» во дворе жилого дома во Владивостоке.