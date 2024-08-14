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Posted 14 августа, 08:42

Published 14 августа, 08:42

Modified 14 августа, 08:44

Updated 14 августа, 08:44

Автомобилист испытал машину на прочность прямо во дворе во Владивостоке

Краш-тест во дворе жилого дома устроил водитель во Владивостоке — видео

14 августа 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилист испытал машину на прочность прямо во дворе во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Житель Владивостока проверял, на что способна его машина, и влетел в трансформаторную подстанцию во дворе жилого дома. Случившееся попало на камеру.

Автолюбитель устроил проверку прочности своего транспортного средства прямо во дворе дома во Владивостоке.

Водитель спортивной машины нажал на газ и влетел в трансформаторную будку. От такого внезапного «краш-теста» пострадал ещё и припаркованный рядом автомобиль.

Возможно, водитель перепутал педали или забыл переключить передачу. Не исключено, что автомобилисту могло стать плохо за рулем. О состоянии водителя не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на «японца» во дворе жилого дома во Владивостоке.

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