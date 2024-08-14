Краш-тест во дворе жилого дома устроил водитель во Владивостоке — видео

Автомобилист испытал машину на прочность прямо во дворе во Владивостоке

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Житель Владивостока проверял, на что способна его машина, и влетел в трансформаторную подстанцию во дворе жилого дома. Случившееся попало на камеру.