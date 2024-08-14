На «пляже для избранных» не протолкнуться в Приморье — фото

Posted 14 августа, 09:12
Published 14 августа, 09:12
Modified 14 августа, 09:14
Updated 14 августа, 09:14
Удивительные пляжи Приморья теперь становятся более доступными — толпы отдыхающих можно встретить даже там, куда раньше было не подступиться.
Раньше пляж на мысе Вятлина и его невероятные виды покорялись только самым подготовленным: туда можно было пробраться только пешком или, вариант для опытных джиперов, на очень проходимой машине.
Теперь наслаждаться красотой природы и чистым воздухом могут практически все туристы. На пляже сотни людей, а на подъездах к нему десятки машин.
Ранее «Восток-Медиа» писало об одном из райских пляжей в Приморье.