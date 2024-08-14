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Posted 14 августа, 09:12

Published 14 августа, 09:12

Modified 14 августа, 09:14

Updated 14 августа, 09:14

Невероятные пляжи становятся доступнее жителям Приморья

На «пляже для избранных» не протолкнуться в Приморье — фото

14 августа 2024, 09:12
Фото: vostokmedia.com.

Невероятные пляжи становятся доступнее жителям Приморья

Сюжет
Туризм
Удивительный пляж в черте Владивостока стал доступен многим. Раньше туда могли пробраться только самые подготовленные туристы.

Удивительные пляжи Приморья теперь становятся более доступными — толпы отдыхающих можно встретить даже там, куда раньше было не подступиться.

Раньше пляж на мысе Вятлина и его невероятные виды покорялись только самым подготовленным: туда можно было пробраться только пешком или, вариант для опытных джиперов, на очень проходимой машине.

Теперь наслаждаться красотой природы и чистым воздухом могут практически все туристы. На пляже сотни людей, а на подъездах к нему десятки машин.

Ранее «Восток-Медиа» писало об одном из райских пляжей в Приморье.

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