От +16 до +33: вода будет теплее воздуха в Приморье?

15 августа, метеорологические условия в Приморье будут определяться областью повышенного давления. В основном в крае обойдется без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +21°C, а днём — от +22 до +33°C.