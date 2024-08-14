От +16 до +33: вода будет теплее воздуха в Приморье?

Posted 14 августа, 09:18
Published 14 августа, 09:18
Modified 14 августа, 09:20
Updated 14 августа, 09:20
15 августа, метеорологические условия в Приморье будут определяться областью повышенного давления. В основном в крае обойдется без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +21°C, а днём — от +22 до +33°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый, к вечеру умеренный, юго-восточный. Температура воздуха ночью составит +20…+22°C, а днём — +25…+27°С.
В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет слабый до умеренного, в последней половине дня — умеренный южный. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20°C, а днём — от +30 до +32°С.
В Находке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, а к концу дня умеренным юго-восточным. Ночью температура воздуха будет колебаться от +20 до +22°C, а днём — от +27 до +29°C.
Температура воды в Амурском заливе достигнет +24°C, в заливе Находка +19°C и в заливе Посьета — +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане зародились два новых тайфуна.