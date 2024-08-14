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Posted 14 августа, 09:18

Published 14 августа, 09:18

Modified 14 августа, 09:20

Updated 14 августа, 09:20

Температурами от +16 до +33 удивит погода в Приморском крае

От +16 до +33: вода будет теплее воздуха в Приморье?

14 августа 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney.

Температурами от +16 до +33 удивит погода в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморье 15 августа ожидается стабильная погода без осадков, с отличными условиями для отдыха: температура воздуха ночью не опустится ниже +16°C, а днем поднимется до +33°C. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидаются слабый ветер и переменная облачность.

15 августа, метеорологические условия в Приморье будут определяться областью повышенного давления. В основном в крае обойдется без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +21°C, а днём — от +22 до +33°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый, к вечеру умеренный, юго-восточный. Температура воздуха ночью составит +20…+22°C, а днём — +25…+27°С.

В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет слабый до умеренного, в последней половине дня — умеренный южный. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20°C, а днём — от +30 до +32°С.

В Находке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым, а к концу дня умеренным юго-восточным. Ночью температура воздуха будет колебаться от +20 до +22°C, а днём — от +27 до +29°C.

Температура воды в Амурском заливе достигнет +24°C, в заливе Находка +19°C и в заливе Посьета — +25°C.

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