Комсомольчане собрали более 200 килограммов гумпомощи для Курской области

Posted 15 августа, 08:08
Published 15 августа, 08:08
Modified 15 августа, 08:10
Updated 15 августа, 08:10
Жители Комсомольска собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи для россиян, пострадавших от атак ВСУ в Курской области.
Горожане объединились для благого дела — оказания помощи тем, кто оказался в зоне атак военных сил Украины. Неравнодушные граждане отправили товары первой необходимости тем, кто покинул свои дома в срочном порядке. Также комсомольчане собрали более 100 000 рублей для приобретения дополнительной гуманитарной помощи.
Координировал сбор начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольска Дмитрий Заплутаев. Важно отметить, он также руководил гуманитарными акциями при наводнении 11 лет назад, коронавирусной пандемии и поддержке бойцов.
В гуманитарной акции участвовали координаторы штаба общественной поддержки Дмитрия Демешина, местные фонды помощи и женское движение «Единой России».