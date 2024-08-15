Комсомольчане собрали более 200 килограммов гумпомощи для Курской области

Горожане объединились для благого дела — оказания помощи тем, кто оказался в зоне атак военных сил Украины. Неравнодушные граждане отправили товары первой необходимости тем, кто покинул свои дома в срочном порядке. Также комсомольчане собрали более 100 000 рублей для приобретения дополнительной гуманитарной помощи.