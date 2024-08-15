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Posted 15 августа, 08:08

Published 15 августа, 08:08

Modified 15 августа, 08:10

Updated 15 августа, 08:10

Комсомольчане собрали более 200 килограммов гумпомощи для Курской области

Комсомольчане собрали более 200 килограммов гумпомощи для Курской области

15 августа 2024, 08:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Спецоперация
Жители Комсомольска объединились, чтобы помочь пострадавшим в Курской области. Координировал сбор гуманитарной помощи начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольска Дмитрий Заплутаев.

Жители Комсомольска собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи для россиян, пострадавших от атак ВСУ в Курской области.

Горожане объединились для благого дела — оказания помощи тем, кто оказался в зоне атак военных сил Украины. Неравнодушные граждане отправили товары первой необходимости тем, кто покинул свои дома в срочном порядке. Также комсомольчане собрали более 100 000 рублей для приобретения дополнительной гуманитарной помощи.

Координировал сбор начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольска Дмитрий Заплутаев. Важно отметить, он также руководил гуманитарными акциями при наводнении 11 лет назад, коронавирусной пандемии и поддержке бойцов.

В гуманитарной акции участвовали координаторы штаба общественной поддержки Дмитрия Демешина, местные фонды помощи и женское движение «Единой России».

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