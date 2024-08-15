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Posted 15 августа, 08:23

Published 15 августа, 08:23

Modified 15 августа, 08:25

Updated 15 августа, 08:25

Нарушитель мог оклеветать полицейского во Владивостоке

Нарушитель мог оклеветать полицейского во Владивостоке

15 августа 2024, 08:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Дорожное движение
Житель Владивостока заявил, что столкнулся с нарушителем в полицейской форме. Выяснилось, что мужчина сообщил о нарушении со стороны стража правопорядка из-за того, что его жалобу не приняли.

По информации пресс-службы полиции города Владивостока, в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео в одном из телеграм-каналов, на котором сотрудник правоохранительных органов, по видимому, нарушает правила дорожного движения в районе Третьей улицы в пригороде Владивостока.

В связи с этим инцидентом сотрудники полиции начали проверку. Провели опрос очевидцев, изучили записи видеокамер, выяснили все обстоятельства.

Выяснилось, что в дежурную часть отдела полиции №6 поступило сообщение от жителя. Мужчина заявил, что неизвестные люди в форме охраны угрожают ему возле его дома.

Приехавший на место участковый полицейский установил, что мужчина нарушил правила стоянки, и в результате этого к него возник конфликт с охраной. Гражданин утверждал, что охрана работает без необходимых документов.

Полицейские проверили документы на работу у охранников, но нарушений не обнаружили. Участковый убедился, что ничто не угрожает жизни или здоровью мужчины. Однако заявитель настаивал на дальнейшем разбирательстве, не позволял полицейскому уехать.

Когда сотрудник внутренних дел сел в машину и поехал, мужчина вышел на дорогу, перекрыв ему путь. Полицейский объехал его и покинул территорию. Проверка продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании авто со странными людьми в Приморье.

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