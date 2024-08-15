Пьяная села за руль, перевернула машину и покалечила детей жительница Приморья

Posted 15 августа, 06:34
Published 15 августа, 06:34
Modified 15 августа, 06:36
Updated 15 августа, 06:36
Серьезная авария случилась на втором километре дороги Душкино — Ливадия — Анна.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
По предварительной информации, 36-летняя водительница Toyota Allion потеряла управление, машина съехала с трассы и перевернулась.
Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров, а также 47-летняя женщина. Их направили на амбулаторное лечение.
Выяснилось, что водитель легковушки находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Её стаж вождения составляет 10 лет. Сотрудники полиции начали административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ по факту случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой собралась огромная пробка в Приморье.