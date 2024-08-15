vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа, 06:34

Published 15 августа, 06:34

Modified 15 августа, 06:36

Updated 15 августа, 06:36

Пьяная села за руль, перевернула машину и покалечила детей жительница Приморья

Пьяная села за руль, перевернула машину и покалечила детей жительница Приморья

15 августа 2024, 06:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Женщина пьяной села за руль, не справилась с управлением и вылетела с трассы в Приморье. В машине кроме нее находились еще три человека, двое из них — дети.

Серьезная авария случилась на втором километре дороги Душкино — Ливадия — Анна.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По предварительной информации, 36-летняя водительница Toyota Allion потеряла управление, машина съехала с трассы и перевернулась.

Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров, а также 47-летняя женщина. Их направили на амбулаторное лечение.

Выяснилось, что водитель легковушки находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Её стаж вождения составляет 10 лет. Сотрудники полиции начали административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ по факту случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, из-за которой собралась огромная пробка в Приморье.

2 машины в кювете: жесткое ДТП спровоцировало беспробудную пробку в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель внедорожника отправил трех человек в больницу в ПриморьеМашины с мигалками и смятый автобус — подробности смертельной аварии в Приморье«Мать успокаивает ребенка»: чудовищное ДТП произошло в Приморском крае — видео
#Новости#Дети#Находка#Скорая помощь#МВД России#Алкогольное опьянение#Травмы#Приморский край#ДТП#Происшествия#Административное расследование#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика