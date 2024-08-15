2 машины в кювете: жесткое ДТП спровоцировало беспробудную пробку в Приморье — видео

Posted 15 августа, 04:27
Published 15 августа, 04:27
Modified 15 августа, 04:29
Updated 15 августа, 04:29
Довольно масштабное дорожное происшествие случилось на трассе между Фокино и Большим Камнем. В результате аварии два автомобиля угодили в кювет. На обочине стоит очень много машин. Более того, судя по кадрам, движение крайне осложнено на данном участке дороги.
Также, если взглянуть на маршрут по геоинформационной системе, то можно сделать вывод, что обстановка на проезжей части действительно плачевная. Некоторые автомобилисты изумленно вопрошают о причинах столпотворения. А кто-то раздраженно дает ответы.