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Posted 15 августа, 04:27

Published 15 августа, 04:27

Modified 15 августа, 04:29

Updated 15 августа, 04:29

Дорожный коллапс сковал движение на трассе в Приморском крае

2 машины в кювете: жесткое ДТП спровоцировало беспробудную пробку в Приморье — видео

15 августа 2024, 04:27
Фото: 1MI.

Дорожный коллапс сковал движение на трассе в Приморском крае

Сюжет
Пробка
В Приморском крае серьезная авария заблокировала движение на дороге между Фокино и Большим Камнем. Автомобилисты еле двигаются в обе стороны.

Довольно масштабное дорожное происшествие случилось на трассе между Фокино и Большим Камнем. В результате аварии два автомобиля угодили в кювет. На обочине стоит очень много машин. Более того, судя по кадрам, движение крайне осложнено на данном участке дороги.

Также, если взглянуть на маршрут по геоинформационной системе, то можно сделать вывод, что обстановка на проезжей части действительно плачевная. Некоторые автомобилисты изумленно вопрошают о причинах столпотворения. А кто-то раздраженно дает ответы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной пробке на Русский мост во Владивостоке.

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