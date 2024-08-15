2 машины в кювете: жесткое ДТП спровоцировало беспробудную пробку в Приморье — видео

Довольно масштабное дорожное происшествие случилось на трассе между Фокино и Большим Камнем. В результате аварии два автомобиля угодили в кювет. На обочине стоит очень много машин. Более того, судя по кадрам, движение крайне осложнено на данном участке дороги.