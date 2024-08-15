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Posted 15 августа, 07:10

Published 15 августа, 07:10

Modified 15 августа, 07:12

Updated 15 августа, 07:12

Сильные осадки и прохладная погода вернутся в Приморский край

Жара отступит: дожди, ливни и грозы снова накроют Приморье

15 августа 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.

Сильные осадки и прохладная погода вернутся в Приморский край

Сюжет
Погода
В Приморье ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. После жарких дней в край придет прохлада. Также выяснилось, как обстоят дела с тайфунами в Тихом океане.

В Приморье снова ожидаются кратковременные осадки, иногда сильные дожди и грозы.

Лето подходит к концу, последние дни принесли в Приморье спокойную и приятную погоду, а местами — жару. В среду температура воздуха достигала отметки 30-35 градусов тепла в разных районах. В четверг облака сгущаются, ночи становятся теплее, а дни все более влажными.

Как уже упоминалось ранее, в Тихом океане идет активный сезон тайфунов. Однако ни один из них не представляет опасности для края. В этом году единственной угрозой был тайфун Гаеми, последствия которого в Приморье уже прочувствовали.

В данный момент в Тихом океане наблюдаются два тайфуна: Ампил и Вуконг. Тайфун Ампил движется в сторону Японии и может быть опасен. В пятницу он достигнет восточного побережья, близ Токио, и затем повернет на восток. Тайфун Вуконг не оказывает никакого влияния в Японском море. Таким образом, на Приморском крае нет угрозы от тайфунов уже более двух недель.

16 августа во многих районах пройдут кратковременные дожди, иногда ливни и грозы. В предстоящие выходные 17 и 18 августа ожидается переменчивая погода.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнечная погода возьмет «передышку» в Приморье.

У солнечной погоды передышка: ливни и наступление осени ожидается в Приморье
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