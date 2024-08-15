Жара отступит: дожди, ливни и грозы снова накроют Приморье

Posted 15 августа, 07:10
Published 15 августа, 07:10
Modified 15 августа, 07:12
Updated 15 августа, 07:12
В Приморье снова ожидаются кратковременные осадки, иногда сильные дожди и грозы.
Лето подходит к концу, последние дни принесли в Приморье спокойную и приятную погоду, а местами — жару. В среду температура воздуха достигала отметки 30-35 градусов тепла в разных районах. В четверг облака сгущаются, ночи становятся теплее, а дни все более влажными.
Как уже упоминалось ранее, в Тихом океане идет активный сезон тайфунов. Однако ни один из них не представляет опасности для края. В этом году единственной угрозой был тайфун Гаеми, последствия которого в Приморье уже прочувствовали.
В данный момент в Тихом океане наблюдаются два тайфуна: Ампил и Вуконг. Тайфун Ампил движется в сторону Японии и может быть опасен. В пятницу он достигнет восточного побережья, близ Токио, и затем повернет на восток. Тайфун Вуконг не оказывает никакого влияния в Японском море. Таким образом, на Приморском крае нет угрозы от тайфунов уже более двух недель.
16 августа во многих районах пройдут кратковременные дожди, иногда ливни и грозы. В предстоящие выходные 17 и 18 августа ожидается переменчивая погода.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнечная погода возьмет «передышку» в Приморье.