Жара отступит: дожди, ливни и грозы снова накроют Приморье

В данный момент в Тихом океане наблюдаются два тайфуна: Ампил и Вуконг. Тайфун Ампил движется в сторону Японии и может быть опасен. В пятницу он достигнет восточного побережья, близ Токио, и затем повернет на восток. Тайфун Вуконг не оказывает никакого влияния в Японском море. Таким образом, на Приморском крае нет угрозы от тайфунов уже более двух недель.