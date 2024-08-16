1,5 миллиона рублей за свободу: взяточника повязали на «горячем» в Приморье — видео

Posted 15 августа, 23:50
Published 15 августа, 23:50
Modified 15 августа, 23:52
Updated 15 августа, 23:52
Мужчина пытался дать взятку должностному лицу, чтобы освободить своего родственника от уголовное ответственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.
В феврале 2024 года произошло похищение двоих ремонтников группой лиц. На злоумышленников завели уголовное дело. Однако, в августе 2024 года, одного из обвиняемых пытался освободить от ответственности его родственник, предложив правоохранителю взятку — 1 500 000 рублей. Следователями возбуждено еще одно уголовное дело за дачу взятки.
Обвиняемый встретился с оперативным сотрудником и оставил часть суммы, 500 000 рублей, в заранее припаркованный автомобиль.
«Оперативный сотрудник действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия и после получения взятки сообщил о случившемся», — отметили в следкоме.
Сотрудники СКР осмотрели место инцидента, обвиняемого задержали. Также принято решение о заключении его под стражу.
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