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Posted 15 августа, 23:50

Published 15 августа, 23:50

Modified 15 августа, 23:52

Updated 15 августа, 23:52

За свободу похитителя людей пытались заплатить в Приморском крае

1,5 миллиона рублей за свободу: взяточника повязали на «горячем» в Приморье — видео

15 августа 2024, 23:50
Фото: 1MI.

За свободу похитителя людей пытались заплатить в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Мужчина пытался откупить своего родственника, который обвиняется в похищении людей в Приморском крае. Теперь на обоих товарищей заведены уголовные дела.

Мужчина пытался дать взятку должностному лицу, чтобы освободить своего родственника от уголовное ответственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.

В феврале 2024 года произошло похищение двоих ремонтников группой лиц. На злоумышленников завели уголовное дело. Однако, в августе 2024 года, одного из обвиняемых пытался освободить от ответственности его родственник, предложив правоохранителю взятку — 1 500 000 рублей. Следователями возбуждено еще одно уголовное дело за дачу взятки.

Обвиняемый встретился с оперативным сотрудником и оставил часть суммы, 500 000 рублей, в заранее припаркованный автомобиль.

«Оперативный сотрудник действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия и после получения взятки сообщил о случившемся», — отметили в следкоме.
Видео: sledkom25.

Сотрудники СКР осмотрели место инцидента, обвиняемого задержали. Также принято решение о заключении его под стражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке произошло резонансное похищение ребенка.

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