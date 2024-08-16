1,5 миллиона рублей за свободу: взяточника повязали на «горячем» в Приморье — видео

В феврале 2024 года произошло похищение двоих ремонтников группой лиц. На злоумышленников завели уголовное дело. Однако, в августе 2024 года, одного из обвиняемых пытался освободить от ответственности его родственник, предложив правоохранителю взятку — 1 500 000 рублей. Следователями возбуждено еще одно уголовное дело за дачу взятки.