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Posted 2 августа, 02:25

Published 2 августа, 02:25

Modified 2 августа, 02:27

Updated 2 августа, 02:27

Расследование дела о незаконном лишении свободы ребенка в Приморье продолжается

Громкая история похитителя ребенка во Владивостоке получила продолжение — официально

2 августа 2024, 02:25
Фото: 1MI.

Расследование дела о незаконном лишении свободы ребенка в Приморье продолжается

Сюжет
Суд
В Приморском крае продолжается разбирательство в инциденте с похищением мальчика. Правоохранители рассказали, что ждет задержанного «воспитателя» в ближайшее время.

Жителей дальневосточной столицы ошарашило видео с дерзким похищением ребенка.

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Мужчину оперативно разыскали и задержали следователи. Оказывается, горожанин силой затолкал несовершеннолетнего в машину и увез во двор другого дома, чтобы мальчик извинился перед его дочерью.

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На задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Приморец заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что задержан главный инженер «Акватории», где минувшей ночью обрушился потолок.

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