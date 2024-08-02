Громкая история похитителя ребенка во Владивостоке получила продолжение — официально

Posted 2 августа, 02:25
Published 2 августа, 02:25
Modified 2 августа, 02:27
Updated 2 августа, 02:27
Жителей дальневосточной столицы ошарашило видео с дерзким похищением ребенка.
Мужчину оперативно разыскали и задержали следователи. Оказывается, горожанин силой затолкал несовершеннолетнего в машину и увез во двор другого дома, чтобы мальчик извинился перед его дочерью.
На задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Приморец заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, сообщает прокуратура.
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что задержан главный инженер «Акватории», где минувшей ночью обрушился потолок.