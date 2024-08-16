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Posted 16 августа, 00:35

Published 16 августа, 00:35

Modified 16 августа, 00:37

Updated 16 августа, 00:37

Антон Волошко: Фокус в сфере туризма — на развитии инфраструктуры гостеприимства

Антон Волошко: Фокус в сфере туризма — на развитии инфраструктуры гостеприимства

16 августа 2024, 00:35
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Сюжет
Туризм
Спикер краевого парламента вместе с Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко осмотрел площадку будущего круглогодичного курорта в Хасанском муниципальном округе.

Морской курорт международного уровня планируется создать в течение шести лет. Средства в проект намерен вложить частный инвестор.

«В живописной бухте Алеут Хасанского округа расположиться крупнейший круглогодичный курорт „Приморье“, одновременной вместимостью 3,5 тысячи гостей. Проект поддержан Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и стал частью российского туристического проекта „Пять морей и озеро Байкал“, — отметил Олег Кожемяко.
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края

Кроме осмотра самой площадки, определенной под новую территорию семейного отдыха, Председатель Законодательного Собрания Приморья принял участие в выездном совещании, на котором обсуждались задачи по проведению инженерных коммуникаций и строительству необходимой инфраструктуры. Для начала строительства необходимы электроэнергия, водоотведение, водоснабжение и дороги.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края
«Туризм — в тройке ведущих отраслей Приморья. Общими усилиями власти всех уровней и бизнес-сообщества наш регион успешно возвращается к допандемийным показателям. Наша задача, как законодателей — обеспечить поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере. Мы тесно работаем с правительством региона, создавая условия для реализации профильных региональных программ и национальных проектов. Приморский край сегодня — центр притяжения туристов со всей России и стран АТР. Люди ценят комфорт и удобство передвижений, поэтому фокус действий в сфере туризма сконцентрирован на развитии инфраструктуры гостеприимства», — подчеркнул Антон Волошко.

Планируется, что в рамках создания курорта «Приморье» появятся семь новых гостиниц, рестораны, рыбный рынок и медцентр. Кроме того, предусмотрено возведение термального комплекса, крытого аквапарка и парка аттракционов.

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