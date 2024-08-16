Антон Волошко: Фокус в сфере туризма — на развитии инфраструктуры гостеприимства

Posted 16 августа, 00:35
Published 16 августа, 00:35
Modified 16 августа, 00:37
Updated 16 августа, 00:37
Морской курорт международного уровня планируется создать в течение шести лет. Средства в проект намерен вложить частный инвестор.
«В живописной бухте Алеут Хасанского округа расположиться крупнейший круглогодичный курорт „Приморье“, одновременной вместимостью 3,5 тысячи гостей. Проект поддержан Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и стал частью российского туристического проекта „Пять морей и озеро Байкал“, — отметил Олег Кожемяко.
Кроме осмотра самой площадки, определенной под новую территорию семейного отдыха, Председатель Законодательного Собрания Приморья принял участие в выездном совещании, на котором обсуждались задачи по проведению инженерных коммуникаций и строительству необходимой инфраструктуры. Для начала строительства необходимы электроэнергия, водоотведение, водоснабжение и дороги.
«Туризм — в тройке ведущих отраслей Приморья. Общими усилиями власти всех уровней и бизнес-сообщества наш регион успешно возвращается к допандемийным показателям. Наша задача, как законодателей — обеспечить поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере. Мы тесно работаем с правительством региона, создавая условия для реализации профильных региональных программ и национальных проектов. Приморский край сегодня — центр притяжения туристов со всей России и стран АТР. Люди ценят комфорт и удобство передвижений, поэтому фокус действий в сфере туризма сконцентрирован на развитии инфраструктуры гостеприимства», — подчеркнул Антон Волошко.
Планируется, что в рамках создания курорта «Приморье» появятся семь новых гостиниц, рестораны, рыбный рынок и медцентр. Кроме того, предусмотрено возведение термального комплекса, крытого аквапарка и парка аттракционов.