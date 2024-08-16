Антон Волошко: Фокус в сфере туризма — на развитии инфраструктуры гостеприимства

Кроме осмотра самой площадки, определенной под новую территорию семейного отдыха, Председатель Законодательного Собрания Приморья принял участие в выездном совещании, на котором обсуждались задачи по проведению инженерных коммуникаций и строительству необходимой инфраструктуры. Для начала строительства необходимы электроэнергия, водоотведение, водоснабжение и дороги.