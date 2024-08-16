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Posted 16 августа, 05:36

Published 16 августа, 05:36

Modified 16 августа, 05:38

Updated 16 августа, 05:38

Константин Сиденко поздравил авиаторов Приморья с профессиональным праздником

Константин Сиденко поздравил авиаторов Приморья с профессиональным праздником

16 августа 2024, 05:36
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Профессиональный праздник
Работников воздушного флота поздравили с профессиональным праздником в Артёме — городе авиаторов. В торжественном мероприятии принял участие директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.

В преддверии Дня воздушного флота России в Артёме состоялось тождественное мероприятие, на котором авиаторы Приморья принимали поздравления от администрации и Думы округа, правительства и Заксобрания Приморского края, общественных организаций и всех, кто так или иначе связан с работой авиации в регионе. Представляя военно-морской флот, в праздничном мероприятии принял участие и бывший командующий ТОФ, а ныне директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.

Глава Артема Вячеслав Квон отметил, что этот праздник объединяет не только пилотов, но и всех, кто связан с авиацией: инженеров, авиадиспетчеров, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Такие ежегодные встречи авиаторов и ветеранов гражданской авиации стали доброй традицией. Профессиональный праздник работников этой отрасли особенный для Артёма, ведь город давно стал воздушными воротами Приморья.

Фото: vostokmedia.com
«Ваша работа требует высочайшего мастерства, ответственности и самоотдачи. Вы обеспечиваете безопасность и комфорт пассажиров, вы стоите на страже рубежей нашей страны», — отметил глава округа и поблагодарил сотрудников авиации за самоотверженный труд.

От имени моряков авиаторов с их праздником поздравил Константин Сиденко, подчеркнув, что воздушный флот это пятый флот России, и сегодня он не только развивается быстрыми темпами, но и выполняет важные задачи, которые стоят перед государством в столь нелегкое время. Он поздравил работников авиационной отрасли, пожелал им удачи в их нелегком труде.

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