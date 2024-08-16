Константин Сиденко поздравил авиаторов Приморья с профессиональным праздником

От имени моряков авиаторов с их праздником поздравил Константин Сиденко, подчеркнув, что воздушный флот это пятый флот России, и сегодня он не только развивается быстрыми темпами, но и выполняет важные задачи, которые стоят перед государством в столь нелегкое время. Он поздравил работников авиационной отрасли, пожелал им удачи в их нелегком труде.