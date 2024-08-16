Константин Сиденко поздравил авиаторов Приморья с профессиональным праздником

Posted 16 августа, 05:36
Published 16 августа, 05:36
Modified 16 августа, 05:38
Updated 16 августа, 05:38
В преддверии Дня воздушного флота России в Артёме состоялось тождественное мероприятие, на котором авиаторы Приморья принимали поздравления от администрации и Думы округа, правительства и Заксобрания Приморского края, общественных организаций и всех, кто так или иначе связан с работой авиации в регионе. Представляя военно-морской флот, в праздничном мероприятии принял участие и бывший командующий ТОФ, а ныне директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.
Глава Артема Вячеслав Квон отметил, что этот праздник объединяет не только пилотов, но и всех, кто связан с авиацией: инженеров, авиадиспетчеров, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Такие ежегодные встречи авиаторов и ветеранов гражданской авиации стали доброй традицией. Профессиональный праздник работников этой отрасли особенный для Артёма, ведь город давно стал воздушными воротами Приморья.
«Ваша работа требует высочайшего мастерства, ответственности и самоотдачи. Вы обеспечиваете безопасность и комфорт пассажиров, вы стоите на страже рубежей нашей страны», — отметил глава округа и поблагодарил сотрудников авиации за самоотверженный труд.
От имени моряков авиаторов с их праздником поздравил Константин Сиденко, подчеркнув, что воздушный флот это пятый флот России, и сегодня он не только развивается быстрыми темпами, но и выполняет важные задачи, которые стоят перед государством в столь нелегкое время. Он поздравил работников авиационной отрасли, пожелал им удачи в их нелегком труде.