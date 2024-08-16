«„Морду“ раскрошило за два удара»: причина жуткой пробки на трассе в Приморье — фото

Posted 16 августа, 07:23
Published 16 августа, 07:23
Modified 16 августа, 07:25
Updated 16 августа, 07:25
Автомобилисты встали в глухую пробку на трассе между Уссурийском и Владивостоком. Очевидцы подозревали, что всему виной ДТП.
По данным аварийных комиссаров, в районе 678 километра автодороги «Хабаровск — Владивосток» действительно случилось дорожное происшествие.
Водитель Nissan X-trail не выдержал дистанцию и врезался с полуприцепом. После удара в спецтехнику, кроссовер откинуло в Toyota Caldina. В результате аварии пострадал рулевой «Ниссана», его госпитализировали медики.
Одна автомобилистка заявила, что стоит в пробке уже час, а ехать еще очень много. Все запланированные дела пришлось отложить из-за непредвиденных обстоятельств. Более того, женщина сообщила еще об одной аварии.
«Мы сейчас проехали ДТП, „Витц“ повис на грузовике. Наверное, это тоже отразилось на дорожном трафике», — отметила очевидица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что километровую пробку собрала маленькая машинка, которая встала на аварийках во Владивостоке.