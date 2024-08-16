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Posted 16 августа, 07:23

Published 16 августа, 07:23

Modified 16 августа, 07:25

Updated 16 августа, 07:25

Километровая пробка собралась на трассе из-за массовой аварии в Приморском крае

«„Морду“ раскрошило за два удара»: причина жуткой пробки на трассе в Приморье — фото

16 августа 2024, 07:23
Фото: 1MI.

Километровая пробка собралась на трассе из-за массовой аварии в Приморском крае

Многие жители Приморья страдают на автодороге, которую сковал серьезный коллапс. Очевидцы сообщили еще об одной аварии.

Автомобилисты встали в глухую пробку на трассе между Уссурийском и Владивостоком. Очевидцы подозревали, что всему виной ДТП.

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По данным аварийных комиссаров, в районе 678 километра автодороги «Хабаровск — Владивосток» действительно случилось дорожное происшествие.

Водитель Nissan X-trail не выдержал дистанцию и врезался с полуприцепом. После удара в спецтехнику, кроссовер откинуло в Toyota Caldina. В результате аварии пострадал рулевой «Ниссана», его госпитализировали медики.

Одна автомобилистка заявила, что стоит в пробке уже час, а ехать еще очень много. Все запланированные дела пришлось отложить из-за непредвиденных обстоятельств. Более того, женщина сообщила еще об одной аварии.

«Мы сейчас проехали ДТП, „Витц“ повис на грузовике. Наверное, это тоже отразилось на дорожном трафике», — отметила очевидица.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что километровую пробку собрала маленькая машинка, которая встала на аварийках во Владивостоке.

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#Происшествия
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