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Posted 16 августа, 06:51

Published 16 августа, 06:51

Modified 16 августа, 06:53

Updated 16 августа, 06:53

Огромная пробка образовалась на межгородской трассе в Приморском крае

Трасса «колом»: километровая пробка сковала дорогу «Уссурийск — Владивосток» — видео

16 августа 2024, 06:51
Фото: 1MI.

Огромная пробка образовалась на межгородской трассе в Приморском крае

Сюжет
Пробка
В Приморье автомобилисты встали в беспросветную пробку между Уссурийском и Владивостоком. Причина столпотворения неизвестна, более того, конца коллапса тоже не видно.

В новых медиа появилось видео с трассы «Владивосток — Уссурийск». Судя по кадрам, огромное количество автомобилистов встало в беспросветную пробку. Очевидцы подозревают, что всему винов дорожное происшествие, которого не видно из-за километрового столпотворения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за серьезной аварии жуткий дорожный коллапс сковал движение около Фокино по пути в Большой Камень. Очевидцы сообщили о двух авто, которые съехали в кювет.

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