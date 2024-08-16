Трасса «колом»: километровая пробка сковала дорогу «Уссурийск — Владивосток» — видео

Posted 16 августа, 06:51
Published 16 августа, 06:51
Modified 16 августа, 06:53
Updated 16 августа, 06:53
В новых медиа появилось видео с трассы «Владивосток — Уссурийск». Судя по кадрам, огромное количество автомобилистов встало в беспросветную пробку. Очевидцы подозревают, что всему винов дорожное происшествие, которого не видно из-за километрового столпотворения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за серьезной аварии жуткий дорожный коллапс сковал движение около Фокино по пути в Большой Камень. Очевидцы сообщили о двух авто, которые съехали в кювет.