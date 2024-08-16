Прогресс есть: где в Приморье уже вернули свет? — обновленные данные

Во Владивостоке также часть подстанций была включена, что позволило частично вернуть электроснабжение в Ленинском, Советском и Первомайском районах. Вся команда ДРСК находится на рабочих местах, выполняя команды системного оператора. Включение оборудования подстанций осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режимах, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации.