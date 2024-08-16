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Posted 16 августа, 10:34

Published 16 августа, 10:34

Modified 16 августа, 10:34

Updated 16 августа, 10:34

Прогресс есть: где в Приморье уже вернули свет? — обновленные данные

Прогресс есть: где в Приморье уже вернули свет? — обновленные данные

16 августа 2024, 10:34
Фото: 1MI.
Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) объявила о значительном прогрессе в восстановлении электроснабжения в Приморском крае, с возвращением электричества в несколько районов и городов региона.

На данный момент электричество было восстановлено в Пожарском, Лесозаводском, Спасском и Кировском районах, а также в городах Находка и Большой Камень. Это стало возможным благодаря оперативной работе специалистов ДРСК, которые трудятся над восстановлением инфраструктуры.

Во Владивостоке также часть подстанций была включена, что позволило частично вернуть электроснабжение в Ленинском, Советском и Первомайском районах. Вся команда ДРСК находится на рабочих местах, выполняя команды системного оператора. Включение оборудования подстанций осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режимах, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что власти назвали причины массового блэкаута в Приморском крае.

Власти назвали причины массового блэкаута в Приморском крае
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