Власти назвали причины массового блэкаута в Приморском крае

Posted 16 августа, 09:41
Published 16 августа, 09:41
Modified 1 сентября, 03:51
Updated 1 сентября, 03:51
В Приморском крае произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на Приморской ГРЭС. По информации МЭС Восток, причиной стало локальное повреждение оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ электростанции.
В настоящее время проводятся следующие мероприятия:
Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение в течение часа. Ситуация находится под контролем специалистов, которые прилагают все усилия для скорейшей нормализации энергоснабжения в регионе.