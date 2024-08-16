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Posted 16 августа, 09:41

Published 16 августа, 09:41

Modified 1 сентября, 03:51

Updated 1 сентября, 03:51

Власти назвали причины массового блэкаута в Приморском крае

Власти назвали причины массового блэкаута в Приморском крае

16 августа 2024, 09:41
Фото: 1MI
Сюжет
Авария
Названа причина массового отключения электроснабжения в Приморском крае. Точные причины сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на МЭС Восток.

В Приморском крае произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на Приморской ГРЭС. По информации МЭС Восток, причиной стало локальное повреждение оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ электростанции.

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Подробности инцидента

  • В результате аварии сработали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики.
  • Произошло отключение нескольких линий электропередачи 500 кВ в Приморском крае.
  • Системный оператор ЕЭС руководит процессом восстановления электроснабжения.

Меры по восстановлению

В настоящее время проводятся следующие мероприятия:

  • Переключения на энергообъектах
  • Поэтапная подача напряжения на объекты 500 кВ
  • Последовательное подключение потребителей

Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение в течение часа. Ситуация находится под контролем специалистов, которые прилагают все усилия для скорейшей нормализации энергоснабжения в регионе.

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